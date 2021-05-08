阿尼瓦尔·索特雷

中国在减贫事业中展现的智慧和决心值得我们学习借鉴

最近20年来，我几乎每年都会到中国访问，最长的一次在中国停留了几个月。在云南、宁夏、四川、内蒙古等地的一些少数民族聚居区，我有机会近距离观察中国在保护和发展少数民族文化、语言、艺术、医学等方面的探索实践，见证中国为消除绝对贫困所付出的不懈努力。

中国脱贫攻坚成效显著，充分彰显了中国特色社会主义制度优势。精准扶贫理念是基于事实作出的科学的、明智的选择。为实现精准扶贫，中国在全方位发展的基础上进行系统性的社会统筹，因地制宜制定具体政策，切实增强扶贫成效，开拓出脱贫致富的可持续发展之路。

推进教育公平和社会平等给中国减贫事业带来重要积极影响。中国将发展教育作为重要减贫举措，为农村贫困地区的适龄少年儿童提供平等的受教育机会，向贫困地区义务教育薄弱环节倾斜资源。中国妇女地位不断提升，主要体现在从家庭向社会的角色转变中。她们充分融入社会活动，在政治、经济、文化、社会和家庭生活等各方面享有同男子平等的权利。

中国的发展也与科学技术的进步有着明显的联系。农村引入现代科技、生产方式和经营模式，为农业和农村发展提供了新动力。农村地区将科学技术运用于生产和日常生活，推动生产进步和生活质量的提高，带来了日新月异的变化。

脱贫攻坚取得胜利后，中国正全面推进乡村振兴。乡村建设在中国发展繁荣中具有重要意义。正如中国国家主席习近平所指出的，没有农业现代化，没有农村繁荣富强，没有农民安居乐业，国家现代化是不完整、不全面、不牢固的。

共建“一带一路”是人类历史上最伟大的经济和社会发展倡议之一。它为发展中国家和地区的可持续发展创造条件，为全人类减贫事业作出贡献。“一带一路”沿线国家和地区在交通、能源和通信等领域加强互联互通，将促进全球商业、文化和人际间的交往，提升沿线国家和地区人民的生活质量。

中国始终把人民利益放在最高位置，朝着实现人民共同富裕的目标不断迈进。中国在加大农村教育投入、改善农村卫生和住房条件、增进农村互联互通、提升农村人口素质等方面提供了很多切实可行的经验。墨西哥和其他拉美国家贫困率仍然较高。中国在减贫事业中展现的智慧和决心值得我们学习借鉴。

（作者为墨西哥韦拉克鲁斯大学中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)