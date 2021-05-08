人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

脱贫致富的可持续发展之路（国际论坛）

阿尼瓦尔·索特雷
2021年05月08日07:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

中国在减贫事业中展现的智慧和决心值得我们学习借鉴

最近20年来，我几乎每年都会到中国访问，最长的一次在中国停留了几个月。在云南、宁夏、四川、内蒙古等地的一些少数民族聚居区，我有机会近距离观察中国在保护和发展少数民族文化、语言、艺术、医学等方面的探索实践，见证中国为消除绝对贫困所付出的不懈努力。

中国脱贫攻坚成效显著，充分彰显了中国特色社会主义制度优势。精准扶贫理念是基于事实作出的科学的、明智的选择。为实现精准扶贫，中国在全方位发展的基础上进行系统性的社会统筹，因地制宜制定具体政策，切实增强扶贫成效，开拓出脱贫致富的可持续发展之路。

推进教育公平和社会平等给中国减贫事业带来重要积极影响。中国将发展教育作为重要减贫举措，为农村贫困地区的适龄少年儿童提供平等的受教育机会，向贫困地区义务教育薄弱环节倾斜资源。中国妇女地位不断提升，主要体现在从家庭向社会的角色转变中。她们充分融入社会活动，在政治、经济、文化、社会和家庭生活等各方面享有同男子平等的权利。

中国的发展也与科学技术的进步有着明显的联系。农村引入现代科技、生产方式和经营模式，为农业和农村发展提供了新动力。农村地区将科学技术运用于生产和日常生活，推动生产进步和生活质量的提高，带来了日新月异的变化。

脱贫攻坚取得胜利后，中国正全面推进乡村振兴。乡村建设在中国发展繁荣中具有重要意义。正如中国国家主席习近平所指出的，没有农业现代化，没有农村繁荣富强，没有农民安居乐业，国家现代化是不完整、不全面、不牢固的。

共建“一带一路”是人类历史上最伟大的经济和社会发展倡议之一。它为发展中国家和地区的可持续发展创造条件，为全人类减贫事业作出贡献。“一带一路”沿线国家和地区在交通、能源和通信等领域加强互联互通，将促进全球商业、文化和人际间的交往，提升沿线国家和地区人民的生活质量。

中国始终把人民利益放在最高位置，朝着实现人民共同富裕的目标不断迈进。中国在加大农村教育投入、改善农村卫生和住房条件、增进农村互联互通、提升农村人口素质等方面提供了很多切实可行的经验。墨西哥和其他拉美国家贫困率仍然较高。中国在减贫事业中展现的智慧和决心值得我们学习借鉴。

（作者为墨西哥韦拉克鲁斯大学中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部