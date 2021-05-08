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习近平同刚果（金）总统齐塞克迪通电话

2021年05月08日07:55 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京5月7日电  国家主席习近平5月7日同刚果（金）总统齐塞克迪通电话。

习近平指出，刚果（金）是中国在非洲的重要合作伙伴，相互支持、相互信任是两国优良传统。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中刚关系，支持刚方维护国家独立、主权、安全、发展利益，愿同刚方加强政治交往和治国理政交流。刚方加入共建“一带一路”倡议，为中刚合作搭建了新平台、开辟了新前景。中方愿同刚方共同规划下一步合作，加强经贸、基础设施、医疗卫生、农业、文化等领域务实合作，推动中刚关系迈上新台阶。

习近平强调，在双方共同努力下，中非传统友谊和政治互信持续深化，贸易投资等领域合作势头强劲，国际事务协作更加紧密。加强同非洲国家团结合作始终是中方坚定的战略选择。中方支持刚果（金）履职非盟轮值主席，愿同刚方加强沟通和协调，开好新一届中非合作论坛会议，深化中非在自由贸易区建设、公共卫生、和平安全、气候变化等领域合作，共同开创中非全面战略合作伙伴关系新局面。中方支持非洲落实联合国2030年可持续发展议程，推动国际社会形成支持非洲发展的合力。

齐塞克迪表示，我谨代表刚果（金）和非盟对中国共产党成立100周年表示热烈祝贺。刚中友谊深厚，刚方坚持奉行一个中国政策，坚定致力于刚中友好，成为中方在非洲重要合作伙伴。刚方愿同中方密切交往，深化经贸、资源、基础设施等领域合作。感谢中方为非洲国家抗击新冠肺炎疫情提供物资、疫苗等援助，非方希望同中方就抗击疫情、恢复经济、环境保护、自由贸易区建设等领域加强合作，推动非中关系和非中合作论坛取得新发展。

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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