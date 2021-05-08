新华社北京5月7日电 国家主席习近平5月7日同塞拉利昂总统比奥通电话。

习近平指出，今年是中塞建交50周年。半个世纪以来，无论国际风云如何变幻，中塞双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互支持，在面对埃博拉、新冠肺炎等重大疫情的紧急关头总是坚定站在一起。双方始终保持着高水平政治互信，是好兄弟、好朋友。中国援塞医疗队、专家组、抗疫物资和疫苗为塞疫情防控发挥了积极作用，中方愿同塞方加强抗疫合作，为塞方抗击疫情提供支持和帮助。

习近平强调，2021年对中塞两国两党以及两国关系都是重要年份。双方要一起办好两国建交50周年庆祝活动，发扬光大传统友好，拓展互利合作，促进共同发展。中方将继续为塞实现国家经济发展提供力所能及的支持和帮助。面对世界百年未有之大变局，双方要加强团结合作，坚定相互支持，共同维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中方愿同塞方在中非合作论坛框架内加强对接，落实好论坛北京峰会成果。

比奥表示，我对中国共产党成立100周年和塞中建交50周年表示热烈祝贺。中国坚持人民至上，在摆脱贫困、抗击新冠肺炎疫情方面取得突出重大成就，不仅使中国更加强盛，也为世界和平安全和经济增长作出重要贡献。感谢中方为塞方经济社会发展以及抗击疫情提供的实实在在的帮助，中国是塞拉利昂和非洲人民真正的、值得信赖的好朋友。塞方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权、安全、领土完整。塞方愿同中方深化塞中友好关系，加强教育、卫生、粮食安全等领域合作，推进中非合作论坛框架下的合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 01 版）

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