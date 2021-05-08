人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

习近平同塞拉利昂总统比奥通电话

2021年05月08日07:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

新华社北京5月7日电  国家主席习近平5月7日同塞拉利昂总统比奥通电话。

习近平指出，今年是中塞建交50周年。半个世纪以来，无论国际风云如何变幻，中塞双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互支持，在面对埃博拉、新冠肺炎等重大疫情的紧急关头总是坚定站在一起。双方始终保持着高水平政治互信，是好兄弟、好朋友。中国援塞医疗队、专家组、抗疫物资和疫苗为塞疫情防控发挥了积极作用，中方愿同塞方加强抗疫合作，为塞方抗击疫情提供支持和帮助。

习近平强调，2021年对中塞两国两党以及两国关系都是重要年份。双方要一起办好两国建交50周年庆祝活动，发扬光大传统友好，拓展互利合作，促进共同发展。中方将继续为塞实现国家经济发展提供力所能及的支持和帮助。面对世界百年未有之大变局，双方要加强团结合作，坚定相互支持，共同维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中方愿同塞方在中非合作论坛框架内加强对接，落实好论坛北京峰会成果。

比奥表示，我对中国共产党成立100周年和塞中建交50周年表示热烈祝贺。中国坚持人民至上，在摆脱贫困、抗击新冠肺炎疫情方面取得突出重大成就，不仅使中国更加强盛，也为世界和平安全和经济增长作出重要贡献。感谢中方为塞方经济社会发展以及抗击疫情提供的实实在在的帮助，中国是塞拉利昂和非洲人民真正的、值得信赖的好朋友。塞方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权、安全、领土完整。塞方愿同中方深化塞中友好关系，加强教育、卫生、粮食安全等领域合作，推进中非合作论坛框架下的合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部