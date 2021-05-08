新华社德黑兰5月7日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长阿拉格希7日在接受媒体采访时说，伊朗核问题全面协议相关方正在认真寻求重回协议的解决方案，新一轮会谈开局具有“正能量”。

伊核协议联合委员会新一轮政治总司长级会议7日在奥地利首都维也纳举行。阿拉格希会后对伊朗媒体说，从美国方面获得的消息显示，美方致力于重返伊核协议，并表示愿意解除大部分对伊制裁。他表示，新一轮谈判开局具有“正能量”，希望各方能在最短时间内找到解决方案。

另据伊朗新闻电视台援引阿拉格希的话报道，伊朗认为美国的制裁仍未结束，因此需要继续会谈以满足伊朗的“所有要求”。伊朗准备在其要求得到满足后立即恢复全面履行伊核协议。

美国总统拜登7日表示，美方认可伊朗在谈判中的“认真态度”，但“认真程度与准备如何行事是另一回事”。白宫新闻秘书普萨基在当天的例行记者会上说，只有在伊朗准备将其核项目恢复到伊核协议规定的状态后，美国才会准备恢复履行协议解除相应制裁。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方今年4月初开始在维也纳举行会议。（参与记者：刘品然）

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