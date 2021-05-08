人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

伊朗副外长：伊核谈判新一轮会谈开局具有“正能量”

2021年05月08日06:43 | 来源：新华网
小字号

新华社德黑兰5月7日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长阿拉格希7日在接受媒体采访时说，伊朗核问题全面协议相关方正在认真寻求重回协议的解决方案，新一轮会谈开局具有“正能量”。

伊核协议联合委员会新一轮政治总司长级会议7日在奥地利首都维也纳举行。阿拉格希会后对伊朗媒体说，从美国方面获得的消息显示，美方致力于重返伊核协议，并表示愿意解除大部分对伊制裁。他表示，新一轮谈判开局具有“正能量”，希望各方能在最短时间内找到解决方案。

另据伊朗新闻电视台援引阿拉格希的话报道，伊朗认为美国的制裁仍未结束，因此需要继续会谈以满足伊朗的“所有要求”。伊朗准备在其要求得到满足后立即恢复全面履行伊核协议。

美国总统拜登7日表示，美方认可伊朗在谈判中的“认真态度”，但“认真程度与准备如何行事是另一回事”。白宫新闻秘书普萨基在当天的例行记者会上说，只有在伊朗准备将其核项目恢复到伊核协议规定的状态后，美国才会准备恢复履行协议解除相应制裁。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方今年4月初开始在维也纳举行会议。（参与记者：刘品然）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部