新华社华盛顿5月7日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国一联邦大陪审团7日起诉杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德的前白人警察德雷克·肖万及另外3名涉案前警察，指控他们“以法律的名义”，故意剥夺宪法赋予弗洛伊德的公民权利并导致其死亡。

根据美国司法部当天公布的起诉书，肖万被控侵犯弗洛伊德免于被警察无理扣押和无理使用武力的权利。另外3名涉案前警察中，有2人被控侵犯弗洛伊德免于被警察无理扣押的权利。4人均因未向弗洛伊德提供医疗救助而被起诉。

美国司法部同时还公布了另一份起诉书，肖万被控于2017年9月4日侵犯一名14岁少年的公民权利，在这名少年被戴上手铐躺在地上、没有反抗的情况下，对其暴力执法并造成身体伤害。

2020年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市街头遭肖万跪压颈部9分29秒死亡。现场视频上传网络后，全美各地发生长时间、大规模的反对警察暴力执法和抗议种族歧视浪潮。肖万和在场的另外3名警察随后被解职并被起诉。今年4月20日，该案在明尼阿波利斯市宣判，陪审团裁定肖万被控谋杀和过失杀人等三项罪名全部成立。

据美国媒体援引法律专家的话报道，关于侵犯民权的联邦指控定罪最高可为终身监禁甚至死刑，但这种严厉判决极其罕见。如果联邦法院以二级谋杀罪定罪，肖万将可能面临14年以上刑期。

(责编：杨光宇)