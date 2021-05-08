人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国“疫苗外交”大搞政治算计（观象台）

□ 贾平凡
2021年05月08日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近来，一向对他国疫苗援助行动冷嘲热讽，并且扣上“疫苗外交”帽子的美国，一反常态，居然搭起台子，也唱起了“疫苗外交”大戏。

　　同印度、日本和澳大利亚三国合作，计划在印太地区生产、分配10亿剂新冠疫苗；宣布将向国外运送6000万剂阿斯利康疫苗，加快疫苗工厂生产和出口疫苗的进度；发表声明支持豁免新冠疫苗专利……美版“疫苗外交”雄心勃勃，甚至放言美国将成为全球“对抗新冠肺炎疫情的武器库”。

　　新冠疫苗是战胜疫情的有力武器。在全球疫苗供应紧缺和分配严重不平衡的当下，一直奉行“先己后人”原则的美国为何突然变得慷慨大方？

　　这一突然转变的首要前提是美国自身新冠疫苗库存充盈。据美联社报道，美国已经确保足够剂量的新冠疫苗在5月底前供全美所有成年人接种；7月底前，供4亿民众接种。随着本国疫情因疫苗接种率不断提升而有所缓解，美国的新冠疫苗库存已超过民众接种需求，甚至有数千万剂疫苗待在仓库里“吃灰”。在此背景下，掌握3种疫苗供应主动权的美国腾出手来，有余裕考虑国际形象和经略外交问题，不足为怪。

　　虽然美国政府宣称“不会为谋求政治利益拿疫苗做交易”，但是美版“疫苗外交”的种种表现无不充满政治算计。

　　抛开世卫组织新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX），拉拢印日澳三国合作生产疫苗，美国试图控制印太地区的疫苗生产和分配。究其根本，拉帮结派为其印太战略服务，是美国“疫苗外交”真实的“醉翁之意”。

　　此外，自疫苗问世以来，因为在疫苗问题上损人利己、以邻为壑，美国得罪了不少盟友和邻国。因此，美国“疫苗外交”的真正目的，是通过更积极和更“慷慨”的举措，挽回此前因“疫苗锁国政策”而造成的公关危机，改善与盟国、邻国间关系，找回美国在第三世界损失的“人气”。

　　只是，掺杂了私心的美版“疫苗外交”，能补回“外交失分”吗？面对印度近来疫情大幅反弹的失控局面，美国并未在第一时间施以援手。后面实在抹不开印度的面子，就派飞机运送了一些抗疫物资，比如空的氧气瓶。与此同时，美国执着于与三个“亚太伙伴”达成疫苗协议，在拒绝印度求助提供疫苗原料的情况下，还宣称疫苗协议“依然按计划进行”。由此可见，美国根本不想帮助印度，充其量把印度当作推进其印太战略的一枚棋子罢了。至于美国画出的6000万剂疫苗援助“大饼”何时兑现、哪些国家能收到疫苗，恐难预测。如此这般，连《纽约时报》也看不下去了，称美国的承诺“伴随着缺陷”，对世界疫情防控是“杯水车薪”。

　　其实，“疫苗外交”原本是继“病毒起源论”和“口罩外交论”后，美西方政客抛出的又一污蔑中俄的论调，淋漓尽致地暴露了某些西方政客“气人有，笑人无”的“柠檬精”心理。但美国最近火热推进的“疫苗外交”，着实打了自己的脸。对此，国际社会看得一清二楚。英国广播公司（BBC）评论称：“美国政府有意进行‘疫苗外交’——利用这些疫苗向其他国家施加压力，以帮助推进美国的外交政策优先事项。”

　　一边把别国的疫苗人道主义援助指责为“疫苗外交”，一边将美版“疫苗外交”称为“重大人道主义承诺”，美国的双重标准暴露无遗。

　　当前，发达国家和广大发展中国家之间存在的巨大“疫苗鸿沟”，依然触目惊心。有疫苗生产和供应能力的国家，在相关框架内向疫情严重的国家捐助和供给疫苗，对实现发展中国家的疫苗可及性和可负担性善莫大焉。借疫苗问题大打地缘政治算盘、挑起政治对抗，是对全球抗疫的巨大伤害。

(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部