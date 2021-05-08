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“好味道”飘香莫桑比克（海外纪闻）

2021年05月08日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　时值4月，位于莫桑比克加扎省赛赛市的中非赛赛农业合作项目稻谷飘香，上万亩良田再一次迎来丰收季。28台收割机、25台运输车穿梭在稻田，切割、脱粒、装车等工序一气呵成，呈现一片丰收的繁忙景象。

　　中非赛赛农业合作项目是由中非发展基金投资支持、中铁二十局集团有限公司合作管理的中国在非洲最大的水稻种植项目，时任莫桑比克总统格布扎将这里生产的大米命名为“好味道”。自中铁二十局管理该项目4年来，“好味道”大米已经成为当地百姓饭桌上的主食，提高了他们的生活水平。

　　今年，疫情依旧笼罩在莫桑比克，项目面临的防疫压力只增不减。在确保项目全员身体健康安全的前提下，项目提前制定收割计划，始终将“防疫、收割，两手抓、两手硬”作为任务目标，确保实现颗粒归仓。

　　为保证水稻收割工作顺利完成，项目积极推广机械化作业，协调合作种植户提前配备机械设施，为其提供机械调度和后勤保障等服务，提高收割效率，降低收割成本。本季有效种植水稻3.6万亩，合作种植1.2万亩，预计将于6月下旬全部完成收割工作。

　　据悉，中铁二十局合作管理中非赛赛农业合作项目4年来，积极履行社会责任，将中国先进的水稻种植技术和资源引入本地，致力于提高当地农业水平，带领合作种植户开展水稻种植工作，并为当地农民提供技术指导和服务，切实增加当地农民收入，保障当地粮食安全。到目前，项目累计带动当地居民就业1.4万人次，带领500余户合作种植户开展水稻种植工作，粮食亩产从200公斤左右提高到400多公斤。

　　此外，项目还不断寻求创新和突破，引进无人机技术用于田间管理，打造现代化农业，逐步延伸产业链，实行多元化农业经营，使单一的水稻种植、生产、加工、销售链，发展为集家畜养殖、大棚蔬菜、白酒酿造、牛肉加工等多种产业链于一体的全产业链，造福莫桑比克民众。

　　（孙丽华）

(责编：杨光宇)

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