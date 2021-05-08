新华社北京5月7日电 （记者王宾、成欣）就近几日尼泊尔新冠肺炎疫情迅速恶化，确诊病例数连创新高，外交部发言人汪文斌7日表示，中方对尼泊尔遭受的疫情挑战感同身受，向尼泊尔提供的新一批抗疫物资援助已基本筹措完毕，将尽快送到尼泊尔朋友手中。

汪文斌在当日例行记者会上表示，尼泊尔是中国的友好邻邦和战略合作伙伴。新冠肺炎疫情发生后，两国守望相助、携手同行，谱写了中尼友谊的新篇章。“中方注意到近期尼泊尔疫情形势严峻，对尼泊尔遭受的疫情挑战感同身受，将继续尽己所能向尼方提供支持。”

他说，在前不久召开的中阿巴尼斯孟六国外长合作应对新冠肺炎疫情视频会议上，王毅国务委员兼外长宣布中方将向尼泊尔提供新一批抗疫物资援助。目前，该批物资已基本筹措完毕，将尽快送到尼泊尔朋友手中。此外，中国地方政府和社会各界也正在积极向尼方捐赠急需的医疗物资。

“我们相信，在尼泊尔政府领导和各方共同努力下，尼泊尔人民一定能够早日战胜疫情，恢复正常的生产生活秩序。”汪文斌说。

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