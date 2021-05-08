本报北京5月7日电 （记者韩晓明）外交部发言人汪文斌7日在谈到日本福岛核污水排海一事时，敦促日本政府停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的错误政策和做法，以诚实、科学、负责任的态度，切实回应国际社会特别是利益攸关方的关切，尽到自己应尽的国际责任和义务。

汪文斌在当日例行记者会上回答提问时说，日本福岛核事故污染水排海事关全球海洋生态环境安全，事关各国人民生命健康，国际社会普遍对日方此举可能带来的影响表示强烈担忧，日本国内也广泛反对。但时至今日，日本政府仍置国际责任、义务和道义于不顾，拒绝正面回应国际社会的关切。

“我们奉劝日方不要学鸵鸟，以为把头埋在沙子里就万事大吉了。”汪文斌说，“我们再次敦促日本政府正视国际社会严重关切，停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的错误政策和做法，在福岛核污染水处置问题上自觉接受国际社会尤其是利益攸关方的实质参与、核查和监督。”

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 03 版）

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