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“新疆是个好地方”视频交流会举行

2021年05月08日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报华盛顿5月7日电  （记者李志伟）中国驻美国大使馆与新疆维吾尔自治区政府6日共同举办“新疆是个好地方”视频会。维吾尔族妇女代表、教培中心结业学员、清真寺伊玛目、外出务工人员等结合亲身经历，在线讲述了中国政府正确的治疆政策惠及人民，新疆百姓日子越过越好的故事。

　　新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔表示，新疆已连续4年多未发生暴恐案件。新疆依法保障各民族使用和发展本民族语言文字的权利，依法保护、传承和弘扬民族优秀传统文化。新疆全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法保障信教群众正常的宗教活动和宗教需求。新疆坚持把人民利益放在最高位置，每年将一般公共财政预算支出的70%以上用于保障和改善民生，使发展成果更多更公平地惠及各族人民。

　　中国驻美国大使崔天凯表示，今天美国等西方国家仍充斥着涉疆谎言，这些谎言在事实面前根本不堪一击。新疆事务是中国内政。中方不会坐视外部势力搞乱新疆，更遑论任由其借此分裂中国、阻挠中华民族伟大复兴的历史进程。14亿中国各族人民永远不会让这种图谋得逞。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月08日 03 版）
(责编：杨光宇)

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