本报记者 冯雪珺

“拜耳长期扎根中国，深耕中国市场。中国政府为优化营商环境付出的极大努力，愈发坚定了拜耳在中国长期发展的信心和决心。”拜耳中国首席财务官史蒂夫日前接受本报记者专访时表示。

史蒂夫和家人2019年移居上海。2020年，新冠肺炎疫情突如其来，史蒂夫见证了中国举国上下团结抗疫的过程。“中国人民齐心抗疫，我的同事、业务伙伴以及其他所有人为复工复产所展现出的灵活性和专业精神，让我印象深刻、钦佩不已。”正是因为中国有效控制住疫情、快速实现复工复产，拜耳得以在2020年增加投资超过4亿元人民币，启动处方药北京工厂产能提升项目，并加快数字化转型与创新。

1994年，拜耳（中国）有限公司成立。目前，拜耳在中国有三大事业部——处方药、健康消费品和作物科学，运营着多家工厂。“可以说，拜耳在华业务的快速发展与中国的改革开放紧密相连。”史蒂夫表示，中国已成为拜耳全球最重要、发展最快的市场之一，随着“十四五”开局，中国市场前景将会变得更加广阔。

近年来，拜耳多次从中国有关扩大开放政策中受益，这令史蒂夫对中国市场更加充满信心。“比如从2018年5月1日起，中国推出对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口、加强知识产权保护等一系列措施，在之后的这几年里，拜耳处方药有10多款创新药物在中国获批上市。”

2020年1月开始实施的《中华人民共和国外商投资法》，为中外资企业营造一视同仁、公平竞争的市场环境。“这为包括拜耳在内的外资企业在中国市场的进一步发展提供了充分的法律依据。”史蒂夫说，2020年中国还进一步缩减了外商投资准入负面清单，这些都彰显了中国不断深化改革和扩大开放的决心。

拜耳连续三年参加了中国国际进口博览会。“进博会直接促成了多份大单与合作协议的签署。”史蒂夫介绍，在2020年进博会上，针对中国民众愈加精细化的健康消费需求，拜耳与中国本土创新企业展开了战略合作。2021年初，拜耳与江南大学和微康生物合作推出了采用中国专利菌株的益生菌产品。

“拜耳已经签约2021年进博会，期待与更多中国伙伴携手并进，积极参与到健康中国行动及乡村振兴战略，助力中国百姓创造更美好的生活。”史蒂夫说。

《 人民日报 》（ 2021年05月08日 03 版）

(责编：杨光宇)