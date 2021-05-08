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开放合作 互惠共享

——中国创新活力为外企发展带来新机遇

本报记者  龚  鸣
2021年05月08日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　在开放合作中为全人类寻求科学突破，是中国一以贯之的追求。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，更加主动融入全球创新网络。多家外企高管接受本报记者采访时表示，近年来，中国不断激发科技创新活力，科技企业日益发展壮大。外企加强与中国科技企业合作，催生出许多创新成果，为外企本地化发展带来了新机遇。

　　核能合作助力绿色发展

　　今年3月，全球第一台“华龙一号”核电机组福清核电5号机组实现满功率运行发电，中国成为真正掌握自主三代核电技术的国家。这是中国核电技术发展的重要突破。“华龙一号”反应堆使用了法国核能企业法马通的仪控平台，也体现了中法核能合作的新成果。

　　“中国核工业产业链完整，经过数十年的连续建设，培养了一大批科技人才，正在积极研发第四代核电技术，法马通愿继续参与中国核电工业建设。”法马通中国区总裁方玮说。

　　1978年，法马通公司成为首批开展对华核能合作的外国公司。从大亚湾、岭澳和秦山等核电站，到EPR三代核电技术全球首堆台山核电1、2号机组，再到采用“华龙一号”技术建设的福清核电5号机组、防城港核电二期项目等，法马通与中国核能企业携手40多年，不断开辟合作空间，拓展合作方式。

　　“中国改革开放带来历史性发展机遇，法中核能合作不断深化，法马通是这一进程的见证者、参与者和贡献者。”方玮说，中国产业结构升级将带动合作伙伴更好地融入全球供应链，享受全球经济共同发展的溢出效应。“我们拥有更为美好的合作未来，希望法马通能成为中国核电产业链值得信赖的‘合作齿轮’。”

　　中国正在构建绿色低碳循环发展经济体系，制定了碳达峰和碳中和目标。“这表明了中国积极推动能源转型、应对气候变化的决心。法马通看好中国宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，将继续与中方合作，助力中国绿色发展。”

　　数字合作推动行业转型

　　上海浦东，金砖国家新开发银行总部大楼在阳光下熠熠生辉。全电动开启式呼吸幕墙、可调控智能照明灯光、自动日光追踪窗帘……依托瑞士ABB集团提供的智能建筑控制系统，大楼实现了室内照明、电动窗帘及电动窗的智能一体化控制，相比传统照明解决方案，预计可节能15%以上。

　　ABB在华发展近30年，拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位业务，在华超过90%的销售收入来源于本土制造。中国是ABB全球第二大市场，在华研发和生产的产品出口到全球60多个国家和地区。进入大数据时代，ABB致力于开发数字化解决方案，挖掘新的合作潜力。

　　“作为全球发展最快的主要经济体之一，中国是ABB及其数字化解决方案重要的市场。”ABB（中国）有限公司高级副总裁、ABB电气中国总裁赵永占说，中国积极推动新基建、新型城镇化、行业转型升级等，为经济增长提供了重要推动力，也为数字化、工业互联网、人工智能、智慧交通、智慧建筑、智慧能源基础设施等领域带来众多机遇。

　　ABB在北京、上海、厦门等地都设有研发机构，在深圳设立ABB全球开放创新中心、ABB深圳新能源技术中心，重点开展智慧建筑核心领域业务以及大功率充电技术研发。“依托当地创新氛围和全产业链优势，我们将创新技术应用在解决方案中，在深圳开展先行先试，扩大行业生态圈。”赵永占说，ABB和华为、科大讯飞等建立合作关系，充分利用中国科技企业技术优势，探索数字方案在细分行业中的应用场景。

　　“中国经济进入高质量发展阶段，越来越多中国企业成为全球制造领域的核心力量，在行业转型升级中走在前列。”赵永占说，ABB愿积极与中国企业开展合作，为中国客户提供最新技术和产品，为数字经济和可持续发展赋能。

　　医药合作造福全球患者

　　记录每日身体状况，便可查看健康评估和建议；点击对话机器人，日常生活问题和心衰疾病知识一应俱全；还可以在线关联医护人员，阅读名师答疑解惑……由瑞士跨国制药企业诺华集团与腾讯公司合作开发的小程序“护心小爱（AI）”，是国内首个针对心衰疾病的人工智能疾病管理平台，自去年4月正式上线以来，已让中国数万名心衰患者受益。

　　“我们有幸与中国企业合作，促成了这一创新平台的开发，希望未来开展更多创新尝试。”诺华集团（中国）总裁贝德年表示，诺华一直与中国领先的科技企业合作，在数字科技、药品开发和医疗解决方案等方面，推动数字化医疗创新。他说：“中国老百姓乐于尝试新技术，数字化医疗创新潜力巨大，为传统医疗模式实现突破带来新机遇。”

　　贝德年从上世纪80年代开始学习中文，职业生涯与中国医药行业息息相关。他表示，在过去30多年里，中国医药市场迅速成长，令人瞩目。中国政府坚持医药改革，提升医疗服务，鼓励创新的市场环境，催生了一批创新型本土公司，中外医药公司之间的合作机遇不断涌现。2020年，跨国药企与中国本土制药公司达成的跨境许可合作协议超过270项，2015年以来增长超过300％。贝德年认为，这是中国知识产权保护持续加强和创新环境不断改善的力证。

　　“中国制药行业崛起，中国老百姓从中获益，包括诺华在内的创新型药企也受益匪浅。”贝德年介绍，1987年至今，诺华已有80多款创新药物在中国获批；自2017年以来，诺华有30款药物进入中国医保目录；2020年至2024年期间，诺华计划在中国提交50个新药注册申请。

　　据悉，诺华在中国已经和40余个生物技术企业和外包公司及医学研究中心建立合作伙伴关系。今年2月，诺华与百济神州生物科技有限公司达成合作，将其抗癌药推介到中国以外主要市场。贝德年说，这意味着中国生物技术公司在全球崭露头角，与中国企业合作开发创新药物和疗法、扩大可及性、探索创新医疗解决方案，给诺华带来更多机会，也将造福全球患者。

　　“创新是医药产业发展的基石，中国政府对医药健康产业创新的支持力度不断加大，给所有企业带来信心。”贝德年表示，诺华将持续深耕中国市场，加快引入更多创新药物，造福百姓，收获更多发展机遇。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月08日 03 版）
(责编：杨光宇)

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