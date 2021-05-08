人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅提出践行真正多边主义的四点主张

2021年05月08日00:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月7日电 国务委员兼外长王毅7日主持联合国安理会高级别会议时表示，面对世纪疫情和百年变局，我们应当坚定走携手合作、互利共赢之路，践行真正的多边主义。

　　王毅提出四点主张：

　　第一，要合作共赢，不要零和博弈。全球性问题越复杂，越需要群策群力。全人类挑战越棘手，越需要勠力同心。各国要在平等和相互尊重基础上开展对话合作。任何国家都不应盼着别人输，而要致力于同他国一道赢，实现普遍安全、共同繁荣。

　　第二，要公平正义，不要霸凌霸道。核心是推动国际关系民主化，由各国共担治理责任，共促和平发展。关键是推动国际关系法治化，恪守普遍公认的国际法则，信守共同商定的国际协定。国际规则应该以国际法为基础，由大家一起制定，不是少数国家的专利和特权；应该由各国共同遵守，不能搞例外主义和双重标准。

　　第三，要聚焦行动，不要坐而论道。多边主义要起而行之，聚焦问题，解决问题，否则就立不住、走不远。我们的行动不能短视，要共计天下之利，将本国利益寓于全球利益之中。要兼顾当下和长远，不能为一时之需，损及世界持续和平和全球可持续发展。大国尤要发挥表率作用，带头提供全球公共产品。

　　第四，要尊重多样，不要唯我独尊。各国都有自己独一无二的历史文化，都需要走符合本国国情的发展道路。这种多样性与和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值追求相结合，将迸发出多边主义的强大力量。以意识形态割裂世界，与多边主义的精神背道而驰，是历史的倒退。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部