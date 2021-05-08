新华社北京5月7日电 国务委员兼外长王毅7日主持联合国安理会高级别会议时表示，面对世纪疫情和百年变局，我们应当坚定走携手合作、互利共赢之路，践行真正的多边主义。

王毅提出四点主张：

第一，要合作共赢，不要零和博弈。全球性问题越复杂，越需要群策群力。全人类挑战越棘手，越需要勠力同心。各国要在平等和相互尊重基础上开展对话合作。任何国家都不应盼着别人输，而要致力于同他国一道赢，实现普遍安全、共同繁荣。

第二，要公平正义，不要霸凌霸道。核心是推动国际关系民主化，由各国共担治理责任，共促和平发展。关键是推动国际关系法治化，恪守普遍公认的国际法则，信守共同商定的国际协定。国际规则应该以国际法为基础，由大家一起制定，不是少数国家的专利和特权；应该由各国共同遵守，不能搞例外主义和双重标准。

第三，要聚焦行动，不要坐而论道。多边主义要起而行之，聚焦问题，解决问题，否则就立不住、走不远。我们的行动不能短视，要共计天下之利，将本国利益寓于全球利益之中。要兼顾当下和长远，不能为一时之需，损及世界持续和平和全球可持续发展。大国尤要发挥表率作用，带头提供全球公共产品。

第四，要尊重多样，不要唯我独尊。各国都有自己独一无二的历史文化，都需要走符合本国国情的发展道路。这种多样性与和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值追求相结合，将迸发出多边主义的强大力量。以意识形态割裂世界，与多边主义的精神背道而驰，是历史的倒退。

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