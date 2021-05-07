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内防松懈、病例输入导致尼泊尔疫情迅速恶化

2021年05月07日23:51 | 来源：新华网
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新华社加德满都5月7日电 新闻分析：内防松懈、病例输入导致尼泊尔疫情迅速恶化

新华社记者周盛平

尼泊尔卫生和人口部新闻发言人高塔姆6日接受新华社记者采访时说，该国新增新冠确诊病例数和死亡病例数飙升，令人担忧，“我们忙于应对，苦苦挣扎”。尼泊尔舆论界普遍认为，国内动荡、印度疫情输入、防控措施落实乏力、民众防疫意识淡薄，是导致该国新冠疫情近期迅速恶化的主要原因。

今年3月中上旬，尼泊尔日增新冠确诊病例不到100例，疫情形势向好。但到3月底、4月初时尼疫情反弹。本月6日尼泊尔新增新冠确诊病例8970例，这是单日新增确诊病例连续第四天创新高，新增死亡54例。尼卫生和人口部长特里帕蒂不久前表示，到6月中旬该国单日新增新冠确诊病例可能达11000例。

与此同时，尼泊尔的新冠感染率也在走高，该国6日的新冠检测阳性率达42.9%。尼卫生专家表示，从去年10月初开始，尼卫生部门不再为民众提供免费新冠检测，导致大量民众不主动自查是否感染，因此实际的新冠感染率比公布的数字要高很多。

尼泊尔第二波新冠疫情来势为何如此凶猛？尼舆论界普遍认为主要有以下4个原因。

首先，尼政党斗争激烈。去年12月20日，在尼总理奥利的提议下，尼总统班达里解散了众议院，在尼政坛掀起大波，各大党派和社会人士组织的各种游行示威活动此起彼伏，动荡持续了数月，目前仍未结束。

其次，尼泊尔和印度边境线长达1800多公里，对两国公民开放，进出方便。随着印度新冠疫情恶化，大量在印度打工的尼籍民众返乡，不少印度人也进入尼泊尔躲避本国疫情。高塔姆表示，即使在边境口岸对入境者加强防疫检查，问题也很难解决，因为许多人选择逃避口岸检查从其他地方越境入尼。

据尼泊尔《加德满都邮报》日前报道，4月中旬大量民众从尼泊尔边境口岸入境，不少口岸一天入境数千人，由于条件有限，口岸医务工作者只能对其中数百人进行新冠病毒检测。

第三个原因是虽然尼政府出台了许多防疫政策和措施，但难以落实到位。例如尼政府近日恢复了对外国旅客入境后强制隔离10天的防疫措施，但多家航空公司的工作人员和入境旅客对记者说，很多外国人在通过海关检查后，可自由离开机场，无需去宾馆接受隔离。

关于疫情恶化的第四个原因，尼健康专家指出，该国民众自身也要为疫情加剧负责。尼泊尔以“节日之邦”著称，民众喜欢在公众场合聚集庆祝，在疫情期间政府对此屡禁不止。此外，不戴口罩上街、戴口罩不规范、违规聚集等现象较为普遍。

尼专家呼吁，为防新冠疫情在尼泊尔完全失控，政府需加大力度向国际社会寻求更多帮助，同时避免出现大规模人道主义灾难。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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