原标题：《自然》报道：中国疫苗有助填补全球疫苗供应缺口

新华社伦敦5月6日电 英国《自然》杂志网站日前刊登的一篇报道说，世界卫生组织正对中国的两款疫苗开展紧急使用授权评估，一旦获批，这两款疫苗有助填补目前“新冠疫苗实施计划”的供应缺口，让低收入国家实现大规模疫苗分发。

世卫组织此前表示，分别由中国国药集团和中国科兴公司研制的两款新冠疫苗已进入世卫组织紧急使用授权评估的最后阶段，最终结果有望近期公布。

发表在《自然》杂志网站新闻版块的文章说，“新冠疫苗实施计划”打算在2021年向全球分发20亿剂疫苗，但目前只完成了约5000万剂；鉴于当前全球疫苗供应严重受限，对中国疫苗的需求非常迫切。

文章援引孟加拉国国际腹泻疾病研究中心免疫学家菲尔道茜·卡德丽的话说，对中国疫苗的需求是巨大的。卡德丽指出，世卫组织的审批流程涉及疫苗的安全性、有效性和生产质量方面的评估。获批疫苗可以成为联合国专门机构的采购对象。

文章特别指出，对于许多国家和地区来说，中国疫苗是唯一可及的疫苗。在巴西、土耳其、智利等正接种中国疫苗的国家，当地研究人员也已看到这些疫苗在控制疫情方面的效果。

“新冠疫苗实施计划”是包括世卫组织在内的多个国际合作机制和机构共同发起的一项计划，旨在促进疫苗公平可及性。

(责编：刘洁妍、杨牧)