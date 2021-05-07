新华社北京5月7日电 综合新华社驻外记者报道：首届中国国际消费品博览会6日在海南省海口市开幕，国家主席习近平致贺信。多国人士表示，举办国际消费品博览会不仅是中国同各国共享发展机遇的重大举措，还将对各国加强合作、实现互利共赢产生重要影响。

阿富汗专栏作家法斯巴里·马赫杜姆说，举办博览会展现了中国继续为增进地区乃至世界福祉作贡献的努力。这不仅有利于促进区域贸易，还有利于世界经济复苏。消博会为希望在中国开展业务的外国企业敞开大门，将帮助其他国家的企业与中国同行交流产品和贸易经验。

欧莱雅集团北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞说，消博会是集聚全球消费领域资源的精品交易平台，为全球消费品品牌进入中国这个巨大市场提供了新机遇。消博会表明中国进一步提升对外开放水平的决心，欧莱雅对中国市场未来充满信心。

韩国京畿大学教授刘子阳说，消博会是中国进一步扩大对外开放、与世界共谋发展的重要体现，将为推动世界经济复苏和经济全球化贡献中国力量。

泰国中华总商会副主席李桂雄说，消博会的举办恰逢其时，有益于中国与世界各国的经贸合作，有利于各国的优质产品出口到中国，有助于全球经济复苏和企业发展。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，在有效控制疫情之后，中国利用自身经济快速复苏的优势，进一步扩大开放，为全球消费品企业进入中国市场、享受中国发展红利搭建平台。消博会将会提振全球消费品生产企业和消费者的信心，为世界经济复苏提供新动力。

俄罗斯-塔吉克斯拉夫大学地缘政治研究中心主任古泽尔·迈特金诺娃说，中国用多种方式同世界共享中国发展成果。在新冠疫情仍在蔓延时，中国作为世界经济重要火车头，为世界经济复苏作出努力。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫表示，中国举办消博会搭建全球消费精品展示平台，印证了中国以实际行动践行“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的承诺。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，中国举办这样一个全面的消博会，展示了中国对未来几年国际贸易复苏的积极看法，也是中方推动国际贸易正常化的具体举措。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米说，鉴于新冠疫情带来负面影响和严峻挑战，这次博览会将有利于恢复全球市场流动和世界经济复苏。对埃及来说，这是一次开展物流和消费品市场合作的绝佳机会。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，展望全球市场，未来10到15年，没有一个市场能像中国市场一样吸引人，期待包括日本企业在内的各国企业在消博会期间抓住进入中国市场的机遇。

西班牙诚信集团总裁哈维尔·洪克拉斯说，多年来，中国的消费理念一直在变化，并已成为最强大的市场之一，中国举办消博会为来自不同国家的产品提供了平台。

塞内加尔经济新闻记者协会秘书长阿利乌·卡内·恩迪亚耶说，中国庞大的消费市场很有吸引力，此次消博会对非洲各国来说都是应该把握的机遇。（参与记者：史先涛、张继业、施洋、陆睿、明大军、蔡国栋、宿亮、徐永春、余谦梁、郑世波、吴丹妮、郭丹、冯俊伟、邢建桥、毛鹏飞）

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