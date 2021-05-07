人民网巴黎5月7日电 （记者何蒨）中国驻法国使馆发言人日前就法国参议院通过涉台决议发表声明。

声明说，5月6日，法国参议院通过一项涉台决议，鼓吹支持中国台湾地区参加世界卫生大会并加入国际民航组织、联合国气候变化框架公约和国际刑警组织。此举明显违反一个中国原则，公然干涉中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

声明指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会公认的事实，也是国际关系基本准则，不容挑战和践踏。台湾问题纯属中国内政，是包括台湾同胞在内的中国人民自己的事，不容任何外来干涉。

声明表示，中方在中国台湾地区参加世界卫生大会问题上的态度是明确、一贯的，即必须按照一个中国原则处理。这也是联合国大会第2758号决议以及世界卫生大会第25.1号决议所确认的基本原则。世界卫生组织是仅限主权国家加入的联合国专门机构，台湾作为中国的一个省无权加入。任何有关中国台湾地区参与世界卫生组织或世界卫生大会活动的问题，都必须在一个中国原则下解决。

声明说，2009年至2016年，在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商，中国中央政府同意中国台湾地区以“中华台北”名义和观察员身份参与世界卫生大会。这是中国中央政府在当时两岸关系和平发展的大背景下作出的特殊安排，不构成先例，不意味着台方获得观察员地位。民进党在中国台湾地区执政以来，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，不断挑战一个中国原则，破坏台海和平稳定，导致中国台湾地区参加世界卫生大会的政治前提不复存在。2020年11月举行的第73届世界卫生大会续会总务委员会和全会分别作出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世界卫生大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则不可撼动，搞涉台提案不得人心，必将以失败告终。

声明表示，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情发生以来，中国中央政府多次及时向中国台湾地区通报疫情防控最新消息，接待台方医疗卫生专家赴中国武汉进行全面考察，并对中国台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。中国台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，台方医疗卫生专家可以参加世界卫生组织相关技术会议，有需要时世界卫生组织专家可赴台进行考察或提供援助，台方能够及时获取世界卫生组织发布的全球突发公共卫生事件信息，中国台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世界卫生组织通报。台方同世界卫生组织和各国的信息交流机制是完善的，渠道是畅通的。所谓中国台湾地区成为“国际防疫缺口”纯粹是伪命题，不过是台湾当局“以疫谋独”的政治操弄。

声明说，同理，国际民航组织、联合国气候变化框架公约和国际刑警组织的成员也仅限主权国家，台湾地区作为中国的一个省，根本没有资格加入，中国台湾地区参与这些组织的相关活动，也必须按照一个中国原则处理。

声明指出，坚持一个中国原则是中法关系的政治基础，是1964年中法建交以来历届法国政府向中方作出的庄严承诺。中方敦促法方切实尊重中国国家主权和领土完整，恪守一个中国原则，慎重妥善处理涉台问题，多做有利于两国关系及各领域合作发展的事。

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