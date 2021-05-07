人民网北京5月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持7日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：你昨天提到王毅国务委员兼外长将主持联合国安理会“维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别视频会，中方倡议举办此次会议有何考虑？对会议成果有何期待？

汪文斌：中国作为5月联合国安理会轮值主席，将于5月7日召开“维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别视频会。国务委员兼外长王毅将主持会议并发言。会议将以视频方式举行。

当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球经济陷入衰退，热点问题延宕难解，粮食安全、气候变化等非传统安全挑战层出不穷。同时，集团政治正在损害多边机构的权威性和有效性，意识形态对抗正在削弱多边主义的公正性和平等性。在此背景下，中国作为安理会5月轮值主席，倡议召开“维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别视频会具有重要的现实意义。

中方希望同包括安理会成员在内的各方一道，以此次会议为契机，重申我们对多边主义的支持，以及对《联合国宪章》宗旨和原则的坚定承诺，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际和地区的和平安全。

日本东京电视台记者：第一个问题，在中美关系紧张背景下，日本和美国为保障经济安全，意欲在半导体等关键产品和技术领域打造脱离中国的产业链。中方对此有何评论？第二个问题，日美出于经济安全考虑，正加紧拉拢其他国家构建针对中国的“包围网”。中方对此有何评论？

汪文斌：你提的两个问题我一并作答。全球产业链供应链的形成和发展，是长期以来市场规律和企业选择共同作用的结果。将科技和经贸问题政治化，搞排他性的小团体，违背市场经济和公平竞争原则，只会人为割裂世界，破坏国际贸易规则，威胁全球产业链供应链安全，最终损人害己。

我们希望有关国家摒弃零和思维，顺应时代潮流，尊重市场经济规律和自由贸易规则，多做有利于全球正常科技交流和贸易往来的事，共同致力于建设开放型世界经济，共同维护全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济早日实现强劲、可持续、平衡、包容增长。

中新社记者：据报道，近几日，尼泊尔新冠肺炎疫情迅速恶化，确诊病例数连创新高。中方对此有何评论？是否将向尼提供抗疫援助？

汪文斌：尼泊尔是中国的友好邻邦和战略合作伙伴。新冠肺炎疫情发生后，两国守望相助、携手同行，谱写了中尼友谊的新篇章。中方注意到近期尼泊尔疫情形势严峻，对尼泊尔遭受的疫情挑战感同身受，将继续尽己所能向尼方提供支持。在前不久召开的中阿巴尼斯孟六国外长合作应对新冠肺炎疫情视频会议上，王毅国务委员兼外长宣布中方将向尼泊尔提供新一批抗疫物资援助。目前，这批抗疫物资已基本筹措完毕，将尽快送到尼泊尔朋友手中。此外，中国地方政府和社会各界也正在积极向尼方捐赠急需的医疗物资。

我们相信，在尼泊尔政府领导和各方共同努力下，尼泊尔人民一定能够早日战胜疫情，恢复正常的生产生活秩序。

彭博社记者：长征五号火箭将很快脱离轨道。我们已向国家航天局发送了问题单，但迄未收到答复。你能否保证此次坠落不会造成损害？中方认为火箭将在哪里坠毁？

汪文斌：火箭末级再入大气层烧蚀销毁，这是国际通行做法。4月29日，长征五号B遥二运载火箭成功将空间站天和核心舱送入预定轨道。中方高度关注火箭末级再入大气层情况。据我了解，该火箭末级已采用了钝化技术处理，绝大部分器件将在再入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。相关主管部门将及时对外通报情况。

总台央视记者：据报道，美国国会众院外委会日前以视频方式举行题为“针对新疆维吾尔和其他少数民族的暴行”听证会。所谓“幸存者”和美学者等出席并作证。中方对此有何评论？

汪文斌：我要再次强调，涉疆问题不是民族、宗教和人权问题，而是反恐反分裂问题。

美国国会众院外委会在毫无事实根据情况下，以所谓“针对新疆维吾尔和其他少数民族的暴行”为题举行听证会，是刻意搞“有罪推定”，对中国内政进行赤裸裸的干涉。出席听证会的证人要么是“疆独”分裂分子，要么是满嘴谎言、多次被揭露发表自相矛盾说辞的所谓“幸存者”，要么是对中方治疆政策充满偏见的人。这样的听证会毫无客观、公正可言，只会是一场拙劣的反华表演。

事实上，为了帮助美方人士了解新疆的真实情况，中国驻美使馆在5月6日举行了“新疆是个好地方”视频会，新疆自治区人大常委会负责人、参加过教培中心学习项目的学员等当地群众亲身讲述当地生产生活情况，并同美方与会人士对话交流。在此之前，中方广泛邀请了美国会议员和助手参加视频会。他们平日口口声声关心新疆人权，但却几乎无人出席。这充分暴露出美方有关人士在涉疆问题上的虚伪和别有用心，不敢面对最了解当地情况的新疆当地政府官员和群众，只愿相信少数机构和个别人捏造的抹黑攻击新疆人权状况的谎言。

我们希望美方正视新疆发展进步的客观事实，不要被反华势力编造的谎言和虚假信息蒙蔽了双眼，停止污蔑抹黑中国的民族宗教政策，停止以所谓新疆人权问题为借口干涉中国内政。

《环球时报》记者：我们注意到，太平洋联盟近日举行了成立十周年纪念仪式。中方如何评价太平洋联盟？对发展同联盟关系有何期待？

汪文斌：4月30日，太平洋联盟举行成立十周年线上纪念活动。应轮值主席国哥伦比亚邀请，王毅国务委员兼外长为联盟成立十周年视频致辞，祝愿联盟未来不断取得新进展，高度赞赏太平洋联盟发展理念和合作成果，表示中国愿同太平洋联盟及其各成员国深化多、双边合作，携手为中拉关系发展注入新动力。

太平洋联盟于2011年成立，成员国包括哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁。近年来，联盟遵循多边主义和自由贸易理念，内外建设均取得积极进展，系当前拉美和加勒比地区最具活力和影响力的次区域组织。中国于2013年成为观察员国，同联盟各成员国保持着良好的双边关系，各领域务实合作成果丰硕。

当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，中国将继续同包括联盟各成员国在内的拉美和加勒比国家开展抗疫等各领域合作，用实际行动诠释中拉命运共同体理念，构建平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系。

《北京日报》记者提问：我们注意到近日韩国政要、日韩两国相关农业、渔业协会和从业人员相继对福岛核污染水排海一事表达反对立场，越南外交部也主张应采取负责任态度应对核事故。中方此前已多次敦促日方审慎处理福岛核污染水排海问题，请问发言人是否有进一步的评论？

汪文斌：日本福岛核事故污染水排海事关全球海洋生态环境安全，事关各国人民生命健康，国际社会普遍对日方此举可能带来的影响表示强烈担忧，在日本国内也遭到广泛反对。但时至今日，日本政府仍置国际责任、义务和道义于不顾，拒绝正面回应国际社会的关切。

我们奉劝日方不要学鸵鸟，以为把头埋在沙子里就万事大吉了。我们再次敦促日本政府正视国际社会严重关切，停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的错误政策和做法，在福岛核污染水处置问题上自觉接受国际社会尤其是利益攸关方的实质参与、核查和监督。

香港中评社记者：昨天，首届中国国际消费品博览会在海南开幕。有外媒评论说，在疫情背景下，此次消博会有利于国内国际双循环。中方对此有何评论？

汪文斌：昨天开幕的首届中国国际消费品博览会吸引了国内外媒体关注。习近平主席向消博会致贺信，指出举办中国国际消费品博览会有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。

在新冠肺炎疫情仍然蔓延背景下，本次消博会作为亚太地区规模最大的消费精品展，吸引了来自69个国家和地区的1300多个参展品牌、超过3万名各类采购商和专业观众，预计各类观众将超20万人。这反映了中国疫情防控的显著成效，也显示了中国经济的强劲韧性、巨大潜力和强大吸引力。

在当前单边主义、保护主义抬头形势下，中国如期举办消博会更展现了我们推进高水平对外开放的坚定决心和信心。中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为推动世界经济复苏注入新动能。

路透社记者：中方能否大致确认长征五号火箭残骸将坠落在地表什么位置？中方是否通知了相关方政府或主管部门，以便其能够提前采取预防措施？

汪文斌：我刚才实际上已经回答了这个问题。中方相关主管部门将会及时对外通报情况。

总台国广记者：据报道，马尔代夫议长、前总统纳希德遭遇路边炸弹袭击，目前暂无生命危险。中方对此有何评论？

汪文斌：中方强烈谴责此次袭击事件，向纳希德议长致以诚挚慰问，祝愿他早日康复。

彭博社记者：你刚才提到，日方应接受国际社会的核查和监督。据我了解，日方已经表示愿与国际原子能机构合作，成立有中国和韩国专家参与的工作组开展有关核查工作，工作组目前正在筹建中。你认为这是否足以解决中方和其他有关方面的关切？日方还需要做些什么？

汪文斌：我们此前已经多次强调，日方在没有穷尽安全处置手段的情况下，不顾国内外的质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核事故污染水，这种做法是极其不负责任的。我还要指出的是，日方迄今发布的信息基本上都是其单方面的信息，且回避同有关利益攸关方的专家进行实质性沟通。日方的这些做法只能说是自诩清白，敷衍国际舆论，难以令人信服。

我们敦促日方以诚实、科学、负责任的态度，切实回应国际社会特别是利益攸关方的关切，尽到自己应尽的国际责任和义务。

路透社记者：中方正在自主研发信使核糖核酸（mRNA）疫苗，如果研发获得成功，中方是否愿意分享相关专利？

汪文斌：昨天我已回答过关于疫苗知识产权的问题，你可以查阅。我还想补充的是，新冠肺炎疫情发生以来，中方一直坚持疫苗“全球公共产品”的第一属性，以实际行动确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，包括同发展中国家开展技术转让和合作生产等方面的合作。我们也将继续支持一切有利于发展中国家及时、公平获取疫苗的行动。

(责编：刘洁妍、常红)