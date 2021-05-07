张荣 鲁扬

乔建珍接受人民网采访。人民网 张荣摄

有那么一群人，他们搭建起了中外文化交流的桥梁，让世界见证了华夏五千年的历史。他们是中国文化的传播者，是儒家文化的推广者，是世界文化交融的促进者。巴西弗鲁米嫩塞联邦大学孔子课堂中方负责人、里约热内卢天主教大学孔子学院前任中方院长乔建珍就是他们中的一员。

近日，乔建珍接受人民网专访，回望走过的路，她不禁感慨万分……

学习葡语带来很多收获和喜悦

1984年，乔建珍考入河北师范学院（河北师范大学前身），最初的专业是英语。三年后，机缘巧合下前往东北师范大学学习了两年上古史。1989年，乔建珍毕业后留在母校教英语。跨学科的知识面，为她日后在孔子学院的教学工作打下了坚实的基础。

1999年，河北省和巴西戈亚斯州要建立友好省州，借此契机，河北省有关部门想要培养一批葡萄牙语翻译人才，乔建珍就被学校派往北京学习葡语。

“学习葡语的过程非常快乐，在北京外国语大学学习的一年让我感觉这是冥冥之中的缘分，让我与葡语从此结缘，也给今后的教学工作撒下了种子。”乔建珍说。

当时，乔建珍就有在母校开设葡语专业的想法。经过多年尝试和努力，学校先开设了葡语的选修课。“选修课的一个学生还在2016年里约奥运会的时候去里约做了志愿者。”乔建珍说，“葡语给了我很多惊喜和收获，只要你热爱不放弃就一定可以坚持下去。”

将中文纳入里约州公立学校课程意义重大

经多方联系，巴西里约热内卢天主教大学与河北大学建立了里约第一所孔子学院，也是巴西第三所孔院。成立之初，孔院需要一个会葡语的中方院长，2010年，乔建珍被推荐参加中国国家汉办的面试，并顺利成为中方院长。2012年4月，乔建珍离开河北奔赴里约上任。她是巴西11个孔子学院中方院长中任期最长、也是唯一会葡语的一位。

乔建珍宣讲孔院工作。受访者供图

乔建珍很快就适应了当地生活，并立刻把精力投入到工作中。对于中国文化，普通巴西人可以说是寡见鲜闻，学生也是一知半解。“当时学校图书馆里只有6本和中国历史文化相关的书籍，学生并不了解真正的中国历史和文化。”

在里约孔院任教的八年里，乔建珍除了日常的教学工作，还为中巴两国文化交流做出了很多贡献。2013年，她和里约州时任州长签署了合作协议，将中文纳入里约州公立中学的正式课程。一年后，里约葡中双语学校举行了揭牌仪式。“中文被正式纳入里约州公立中学的课程是具有深远意义的一件事，‘十年树木，百年树人’，这些学中文的学生是中巴关系的未来，是我们最大的财富。”乔建珍说。

乔建珍在2016年里约奥运会赛场做志愿者。受访者供图

2020年初，乔建珍卸任巴西里约热内卢天主教大学孔子学院中方院长的职务，转岗至同在里约州的弗鲁米嫩塞联邦大学和河北师大共建的孔子课堂。从巴西回国后，乔建珍又回到母校河北师范大学继续任教。今年，河北师范大学葡语专业本科正式获批，终于圆了乔建珍多年以来的一个梦想。乔建珍表示，希望在教师这个岗位上尽最大力量让中巴教育交流更加充实，让两国民众进一步增进相互了解。

“作为一个多元国家，巴西非常开放和包容。因为不了解造成的误解在所难免，只要友好沟通交流，中巴友谊定会历久弥坚。”乔建珍坚定地说。

(责编：张信凤、常红)