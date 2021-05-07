人民网曼谷5月7日电 （记者赵益普）据金边消息：7日上午，由柬埔寨农林渔业部和中国驻柬埔寨大使馆共同举办的柬埔寨新鲜芒果出口中国首发仪式在金边举行。

近年来，柬埔寨芒果种植面积一直在稳步增加。2020年，柬芒果种植面积达到13.2万公顷，总产量约138.2万吨。柬埔寨农林渔业部部长翁萨坤在致辞中表示，37家柬埔寨芒果果园和5家包装厂上月获得了中国海关总署的审批，标志着柬中双方已完成柬芒果对华出口的最后一道程序。“柬芒果输华是一件幸事，可以提高柬埔寨的农业生产力，促进经济增长和减少贫困。”

中国驻柬埔寨大使王文天表示，柬埔寨鲜食芒果成功出口中国，这是疫情下中柬务实合作的又一实质性成果，将极大推动中柬农业领域合作。自2019年5月柬埔寨香蕉成功出口中国后，柬香蕉产业实现了跨越式发展，出口量从2018年的1万吨增加到2020年的33万吨。“随着中国向柬埔寨开放芒果市场，柬芒果产业也必将像香蕉产业一样发展壮大，为柬农民提供更多就业机会，造福两国人民。”

2020年6月9日，柬埔寨农林渔业部与中国海关总署签署了关于柬埔寨新鲜芒果输华植物检疫要求议定书。2021年3月，中方通过视频方式对柬方申报注册芒果园和包装厂进行审核，并于4月26日由中国海关总署审核通过并予公示。由此，柬埔寨芒果成为继香蕉之后第二个可以直接出口中国的柬埔寨新鲜水果。

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