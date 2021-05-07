人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

柬埔寨举行新鲜芒果出口中国首发仪式

2021年05月07日16:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷5月7日电 （记者赵益普）据金边消息：7日上午，由柬埔寨农林渔业部和中国驻柬埔寨大使馆共同举办的柬埔寨新鲜芒果出口中国首发仪式在金边举行。

近年来，柬埔寨芒果种植面积一直在稳步增加。2020年，柬芒果种植面积达到13.2万公顷，总产量约138.2万吨。柬埔寨农林渔业部部长翁萨坤在致辞中表示，37家柬埔寨芒果果园和5家包装厂上月获得了中国海关总署的审批，标志着柬中双方已完成柬芒果对华出口的最后一道程序。“柬芒果输华是一件幸事，可以提高柬埔寨的农业生产力，促进经济增长和减少贫困。”

中国驻柬埔寨大使王文天表示，柬埔寨鲜食芒果成功出口中国，这是疫情下中柬务实合作的又一实质性成果，将极大推动中柬农业领域合作。自2019年5月柬埔寨香蕉成功出口中国后，柬香蕉产业实现了跨越式发展，出口量从2018年的1万吨增加到2020年的33万吨。“随着中国向柬埔寨开放芒果市场，柬芒果产业也必将像香蕉产业一样发展壮大，为柬农民提供更多就业机会，造福两国人民。”

2020年6月9日，柬埔寨农林渔业部与中国海关总署签署了关于柬埔寨新鲜芒果输华植物检疫要求议定书。2021年3月，中方通过视频方式对柬方申报注册芒果园和包装厂进行审核，并于4月26日由中国海关总署审核通过并予公示。由此，柬埔寨芒果成为继香蕉之后第二个可以直接出口中国的柬埔寨新鲜水果。

(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部