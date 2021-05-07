视频来源：中国铁建

人民网多哈5月6日电 （记者薛丹）当地时间5月6日，随着2022年卡塔尔世界杯主体育场卢赛尔体育场最后一块幕墙单元安装就位，中国企业首次以设计施工总承包身份参建的世界杯主场馆场外幕墙安装完工，恢弘灿烂的“金色之碗”外观呈现在世人面前。

该项目是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业场馆。当前，总体工程建设已完成90%，建筑整体呈现出阿拉伯金色碗状器皿造型。幕墙作为建筑物外立面，由4200多个总面积约6万平方米的三角形单元铝板分段拟合出碗形弧面，通过4672个连接件与主体钢结构连接，展现以椰枣碗和珐琅灯笼为设计灵感的建筑之美。该项目被认为是世界上最复杂的索膜结构体系，将承担2022年卡塔尔世界杯的闭幕式、决赛等重要活动和赛事。

2022年卡塔尔世界杯主体育场幕墙安装。中国铁建供图

“在动态变化中精准定位、安装4672个连接件是幕墙工程的最大难点。”项目技术经理黄韬睿表示，钢结构的形态在不同温度和不同施工阶段都有明显变化，为解决这一技术难题，项目部对钢结构在不同施工阶段的位形变化进行精准仿真模拟分析，为每个连接件提供了安装时所在施工阶段的控制坐标，让连接件在各方向都有一定的调节余量，消化施工偏差，保障了幕墙结构施工的顺利推进。

2022年卡塔尔世界杯主体育场幕墙安装。中国铁建供图

“五一”国际劳动节期间，正值当地斋月，中国铁建建设者坚守岗位，尊重当地宗教信仰，将主要施工队伍调配到夜班，同时多处布置照明灯，保证施工安全高效进行。项目部积极应对当前海外疫情，遵循网格化管理防疫要求，储备充足的防疫物资，在住宿、餐饮、现场作业等方面采取严格防疫措施，与来自全球15个国家的110家大型分包企业，4600多名中外建设者共同协作，确保项目顺利推进。下一步，项目将加快索膜结构和机电工程施工，向今年9月底完工的目标全力冲刺。

(责编：张信凤、常红)