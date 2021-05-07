人民网5月7日讯 美国儿科学会发布的数据显示，在该国最近一周确诊的新冠肺炎患者中，约有22.5%是少年儿童。从地区分布看，中部的密歇根州和西部的科罗拉多州是此类新增感染重灾区。

如从疫情发生开始计算，全部感染者中有17%为0到19岁的青少年。 医生发现，来自英国的变异毒株、缺少青少年可接种的疫苗以及政府放松疫情控制是造成儿童患者持续增加的原因。

截止目前，共有500多名美国少年儿童因感染新冠肺炎死亡。当地公共卫生专家表示，孩子返校的好处远远高于疫情带来的风险。 与去年四月底相比，美国少年儿童感染新冠肺炎的比例增加了10倍。

在发生疫情的中小学校里，学生感染比例远高于大面积接种疫苗的教职工。美国预计在数日内批准将辉瑞疫苗用于12-15岁青少年。目前，婴幼儿患上新冠肺炎的比例依然很低。

美国疾病控制中心称，英国变异毒株已造成10万当地儿童感染。其中，感染总数排名靠前的州包括加利福尼亚州、伊利诺伊州和佛罗里达州。继续大面积推广疫苗接种是控制疫情的最有效手段。（高轶军）

(责编：张信凤、常红)