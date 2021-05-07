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美国新冠肺炎疫情确诊病例近日持续下降

2021年05月07日11:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 美国新冠肺炎疫情确诊病例和死亡病例数近日持续下降。随着大规模疫苗接种继续铺开，当地疫情缓解的曙光初现。科学家乐观地预计，美国疫情拐点到了。即便是目前美国疫情最严重的密歇根州住院率也呈明显下降态势。

《纽约时报》6日报道，在威斯康星州和西弗吉尼亚州已经开始出现全州无新增病例的日子。纽约和芝加哥两大城市也宣布，将于数周内全面开放餐饮和文化娱乐活动。美国疾病控制中心则建议接种了两剂疫苗的民众在室外不必戴口罩。

美国各地公共卫生部门认为，未来还可能会出现少数地区病例大幅增加的案例，但整体上不会出现大面积暴发的局面，更不会超过过去的峰值。现在，美国一天新增约4.9万新冠肺炎确诊患者，现有住院新冠肺炎患者4万人，都是去年秋天以来最低值。

从全国看，美国一天因新冠肺炎死亡700多人，远远低于年初每天3000人的纪录。自从新冠肺炎暴发后，美国南方和北方分别在去年夏天和冬天进入疫情高峰。现在，美国已经有一半成年人，约1.48亿人接种了至少一剂新冠肺炎疫苗。

不过，现在美国人接种疫苗热情开始降低，加上变异毒株在各地现身，美国的疫情防控依然相当严峻，短期内实现群体免疫的难度很大。美国疾病控制中心预计，在7月份新冠肺炎确诊率大幅度下跌后，美国各地疫情还会出现不同程度反弹。（高轶军） 

(责编：张信凤、常红)

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