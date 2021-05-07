5月6日 “新疆是个好地方”视频交流会举行，向美国各界人士介绍新疆经济社会及人权发展情况。图片来源：中国驻美国大使馆网站

人民网华盛顿5月6日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆和新疆维吾尔自治区政府5月6日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会，新疆维吾尔自治区官员、妇女代表、职业技能教育培训中心结业学员等与美国新闻机构、智库、工商界、教育界等人士通过视频方式“线上”交流。

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔表示，新疆坚持以人民为中心的发展思想，推动经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。新疆已经连续4年多未发生暴恐案件。经济实现高质量发展。新疆依法保障各民族使用和发展本民族语言文字的权利，依法保护、传承和弘扬民族优秀传统文化。新疆全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法保障信教群众正常的宗教活动和宗教需求。

扎克尔指出，美西方反华势力罔顾新疆人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据地污名化、妖魔化新疆，甚至编造出新疆犯下“种族灭绝罪”和“反人类罪”的世纪谎言，简直荒缪绝伦，堪称人类历史上最大的诬陷案。新疆各族人民维护祖国统一、维护国家安全、维护民族团结、维护繁荣稳定的意志坚定不移。任何外部势力妄图搞乱新疆，都是蚍蜉撼树、螳臂挡车，决不可能得逞。

中国驻美国大使崔天凯表示，今天美国等西方国家仍充斥着涉疆谎言，对中国发起的系统性抹黑攻击和单边制裁大行其道。这些谎言在事实面前根本不堪一击。新疆事务是中国内政。涉疆问题本质上是反恐怖、去极端化和反分裂问题。中方不会坐视外部势力搞乱新疆，更遑论任由其借此分裂中国、阻挠中华民族伟大复兴的历史进程。14亿中国各族人民永远不会让这种图谋得逞。

视频会上还播放了《新疆是个好地方》主题片以及反映新疆发展成就和人民幸福生活的一系列视频短片。维吾尔族妇女代表、教培结业学员、清真寺伊玛目、外出务工人员等结合亲身经历讲述了中国政府正确的治疆政策惠及人民、新疆百姓解决自身困难、日子越过越好的故事。新疆维吾尔自治区相关负责人、新疆方面有关专家还就中国政府治疆方略、新疆经济社会及人权发展情况、美涉疆政策等回答了与会嘉宾的提问。

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