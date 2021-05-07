人民网华盛顿5月6日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆和新疆维吾尔自治区政府5月6日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。中国驻美国大使崔天凯在致辞中对西方国家的涉疆谎言予以驳斥，揭露了美西方一些势力编造涉疆谎言“以疆制华”的险恶用心，他鼓励外界了解真实的新疆。

崔天凯表示，1990年至2016年间，新疆发生了数千起暴恐事件，戕害无辜并造成巨大损失。针对这些，中国政府采取了正确有力的治疆政策，标本兼治解决问题，如今新疆又重现稳定发展的好光景。过去几年，100多个国家1200多名各界人士参访了新疆，很多自媒体活跃在新疆“街采”，他本人也不止一次去过新疆，见证了真实的、完全不同于一些西方政客和媒体所刻画的新疆。

崔天凯指出，美国等西方国家仍充斥着涉疆谎言，对中国发起的系统性抹黑攻击和单边制裁大行其道。这些谎言在事实面前根本不堪一击。所谓“种族灭绝”就是弥天大谎，过去40年新疆维吾尔族人口增长了1倍以上，哪来的“种族灭绝”？“强迫劳动”也是无稽之谈。新疆劳动者完全按照自己的意愿选择职业，包括采棉花这种高收入的岗位，平等自愿签订劳动合同，各项权益得到保障，也享有自己的劳动成果。

崔天凯强调，美国一些势力要利用涉疆问题对中国发起大规模政治造谣运动，说穿了，他们就是要以此为抓手从内部搞垮中国、分裂中国。一些人口头上讲的是“新疆人权”，心里想的其实是“以疆制华”。先作“有罪推定”、再去“找”甚至“造”证据就是他们的套路。这些人关心的不是真相，而是自己的政治图谋。有人声称是出于其所谓“价值观”。这些人的伪善之处在于：如果他们真的相信言论自由，为什么只许自己造谣惑众，却不许别人讲述真相？如果他们真的相信信仰自由，为什么总想发动针对不同宗教、不同文明的“十字军东征”？如果他们真的相信要有免于匮乏的自由，为什么要破坏别国人民摆脱贫困、谋求发展的努力？如果他们真的相信要有免于恐惧的自由，为什么要替恐怖主义张目、纵容其继续残害人民？

崔天凯重申，新疆事务是中国内政。涉疆问题本质上是反恐怖、去极端化和反分裂问题。中方不会坐视外部势力搞乱新疆，更遑论任由其借此分裂中国、阻挠中华民族伟大复兴的历史进程。14亿中国各族人民永远不会让这种图谋得逞。

崔天凯表示，美西方在伊拉克、利比亚、叙利亚等许多地方制造的谎言已经带来了悲剧，给世人敲响了警钟。崔天凯建议人们多去听听2500万新疆各族人民、14亿中国人民说什么，听听那些客观理性的特别是其他地区和国家的学者和媒体说什么，从而甄别真假、明辨是非。

(责编：张信凤、常红)