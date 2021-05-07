欢迎外国贵宾仪式铺设的紫罗兰色地毯。图片来源：沙特《欧卡兹报》

人民网讯 据来自利雅得的消息，沙特政府宣布：紫罗兰色将作为欢迎贵宾的地毯颜色。

沙特主流媒体《欧卡兹报》5日发表题为“沙特选择紫罗兰色为欢迎贵宾的地毯颜色”的报道说，沙特政府已经确定，欢迎外国贵宾仪式铺设的地毯颜色为紫罗兰色，贵宾包括外国领导人、部长、大使以及兄弟和友好国家的代表。另外，其他官方场合铺的地毯颜色也为紫罗兰色。

报道称，紫罗兰色地毯在春季与沙特的沙漠和高原地区颜色相匹配、协调。春季盛开的薰衣草花以及其他植物构成的大自然景色，象征着沙特大地欢迎来客。地毯边沿装饰有代表沙特传统编织艺术中的沙特文化元素，这是沙特王国最早的民间手工艺品之一，它增加了文化内涵。这种传统编制艺术已被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

报道指出，更换迎接仪式地毯是由文化部和王室联合提出的，是倡导沙特真正的文化元素和突出国家身份的延伸，在政府机构内以及对古代清真寺和历史遗址修复中要特别重视沙特传统艺术和艺术品。（安国章）

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