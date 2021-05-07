意大利一家法院5日判处两名美国游客终身监禁，原因是两人2019年在罗马入住的一家酒店附近杀害一名警察。

据意大利安莎通讯社报道，法院裁定美国游客芬尼根·李·埃尔德和加布里埃尔·克里斯蒂安·纳塔莱-约尔特杀害意大利警察马里奥·切尔切洛·雷加罪名成立，经13个小时考虑作出量刑，判处两人终身监禁。

现年21岁的埃尔德和20岁的纳塔莱-约尔特被控杀人、蓄意勒索、无正当理由携带攻击式刀具等多项罪名。

埃尔德和纳塔莱-约尔特来自美国加利福尼亚州，2019年到罗马度假并和当地一名毒贩约好地点购买毒品。他们交钱后没有拿到毒品，在一名中间人企图离开时偷走其背包。后来，埃尔德和纳塔莱-约尔特同意与那名毒贩再次见面，条件是用包换回买毒品的钱。

然而，同年7月26日，毒贩没现身，来了两名警察。据意大利媒体报道，那名毒贩选择报警，让警察介入要回背包。

按照埃尔德和纳塔莱-约尔特的说法，两名警察当时没穿制服，被他们误以为是暴徒，后来的举动出于自卫。两名警察之一安德烈亚·瓦里亚莱否认被告说法，称他和雷加当时亮明了身份。

警方说，埃尔德用一把长18厘米的刀捅了没有携带武器的雷加11次。纳塔莱-约尔特与瓦里亚莱扭打。

雷加之死震惊意大利，他去世时35岁。埃尔德和纳塔莱-约尔特的律师称将上诉。（陈丹）【新华社微特稿】

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