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改口风？欧盟愿探讨豁免新冠疫苗知识保护

2021年05月07日09:09 | 来源：新华网
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欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩6日说，欧盟方面愿意探讨暂时豁免与新冠疫苗相关知识产权保护的提议。迫于舆论压力，美国政府5日宣布支持这项提议。

冯德莱恩当天在面向欧洲大学学院发表的视频演讲中说：“欧盟已经准备好探讨任何以有效、务实方式应对新冠疫情的提议。”

豁免关联新冠疫苗的知识产权保护后，世界上任何制药厂商都可以生产仿制疫苗，无须担心被起诉侵犯知识产权，被认为有助于推动疫苗在全球普及。

印度和南非驻世界贸易组织的代表去年10月提议，希望世贸组织暂不执行《与贸易有关的知识产权协定》中特定条款，以便全球更多国家和地区能够获得新冠疫苗。许多发展中国家认定这样做是让更多国家和地区获得疫苗的关键一步，支持这一提议。

据路透社报道，英国、瑞士等拥有多家大型制药企业的发达国家反对豁免关联疫苗的知识产权保护。这些国家认为，豁免关联疫苗的知识产权保护将削弱激励这些企业在极短时间内生产疫苗应对疫情的机制，同时无法立即解决产能不足等问题。欧盟与这些发达国家持相同立场。

迫于国内外舆论压力，美国政府转变态度，支持豁免与新冠疫苗相关知识产权保护的提议。美国贸易代表戴琦5日说，新冠疫情是一场全球卫生危机，需要采取非常措施。美方将积极参与世贸组织举行的相关文本谈判，但“谈判需要时间”。

美联社报道，冯德莱恩没有表明欧盟会坚定支持美方提议。冯德莱恩说，短期而言，欧盟将呼吁生产新冠疫苗的国家允许疫苗出口并避免导致供应链中断的举措。

由于欧盟地区疫苗接种进度迟缓、出台疫苗出口管控措施等原因，欧盟在应对疫情方面受到舆论批评。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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