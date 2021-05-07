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世卫组织官员称印度新冠疫情使非洲面临第三波疫情风险

2021年05月07日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月6日电 （记者王磊）当地时间5月6日，世界卫生组织非洲地区主任莫提表示，印度的新冠疫情和变异病毒使非洲大陆面临第三波疫情的风险。而随着南部非洲冬季的到来，确诊病例有可能激增。

莫提在6日召开的线上记者招待会上说：“印度的悲剧不一定要发生在非洲，每个国家都必须保持尽可能高的警惕。各国政府必须维持严格的监测和检测系统，重新评估和加强自身的治疗能力，加强包括医用氧气在内的重要物资供应，并确保有足够的床位供重病患者使用。”

印度的局势也影响并推迟了非洲大陆的疫苗接种。作为世界上最大的新冠疫苗生产国之一，印度已经颁布了临时出口禁令，以应对目前国内病例激增的局面。

全球疫苗免疫联盟（Gavi）国家项目总经理塔巴尼·马福萨（Thabani Maphosa）表示，非洲尚未收到印度血清研究所预计提供的1.4亿剂疫苗。“三月、四月和五月我们没有收到任何疫苗，目前正与包括强生在内的其他制造商，以及中国和俄罗斯进行接触。”

莫提还表示，非洲的疫苗接种覆盖率是世界最低的。“在全球范围内，每1000人接种150剂疫苗，而在撒哈拉以南非洲，每1000人接种8剂疫苗。低疫苗接种覆盖率使非洲国家面临更大的病例激增风险。”

5月6日，南非连续第二天单日新增超过2000例。非洲一些其他国家，如安哥拉、佛得角、喀麦隆和厄立特里亚等新增病例也在增加。

(责编：张信凤、常红)

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