日本东京都、大阪府等地因新冠疫情发布的紧急状态定于本月11日到期。多名官员5日透露，日本政府打算延长紧急状态，可能延长2周至1个月，定于7日作正式决定。

东京都、大阪府、京都府、兵库县4月25日进入第三轮紧急状态，原定11日结束。紧急状态实施后，大阪府、京都府、兵库县疫情状况没有得到显著改善，三地定于6日下午召开会议，以正式决定向中央政府申请延长紧急状态。

大阪府5日新增新冠确诊病例668例，4日新增884例，最近一周日均新增确诊病例大约990例。截至5日，大阪府在院重症患者共446人，但仅有361张用于收治重症患者的病床，医疗系统不堪重负。

京都府5日新增93例确诊病例，兵库县5日新增331例确诊病例。日本广播协会5日报道，大阪府、兵库县陆续出现确诊患者在等候入院期间死亡的病例，均为70岁以上老年人。

就是否延长首都紧急状态，日本政府将参考东京都知事小池百合子的意见。小池认为，首都疫情“持续严峻”。

东京都5日新增新冠确诊病例621例，7天日均新增确诊病例798.9例，是此前一周的105.3%。

相较前一周，“五一黄金周”期间日本单日新增确诊病例数较低。不过，东京都疫情防控官员担忧，“黄金周”5日结束后检测人数增加，新增确诊病例可能增加。

实施紧急状态的4个都府县以外，日本在宫城县、爱知县、冲绳县等7个县采取力度小于紧急状态的防疫重点措施。多名官员证实，另有北海道和其他5个县要求采取防疫重点措施。

日本首相菅义伟6日召开内阁会议，确定将在7日征求专家意见后，就是否延长紧急状态、扩大实施防疫重点措施区域作正式决定。

日本新冠疫苗接种缓慢，65岁以下人群接种还未提上日程。日本首相官邸数据显示，截至5日，日本共接种大约383.7万剂疫苗。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)