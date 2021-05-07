人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

日本拟延长疫情紧急状态

2021年05月07日09:00 | 来源：新华网
小字号

日本东京都、大阪府等地因新冠疫情发布的紧急状态定于本月11日到期。多名官员5日透露，日本政府打算延长紧急状态，可能延长2周至1个月，定于7日作正式决定。

东京都、大阪府、京都府、兵库县4月25日进入第三轮紧急状态，原定11日结束。紧急状态实施后，大阪府、京都府、兵库县疫情状况没有得到显著改善，三地定于6日下午召开会议，以正式决定向中央政府申请延长紧急状态。

大阪府5日新增新冠确诊病例668例，4日新增884例，最近一周日均新增确诊病例大约990例。截至5日，大阪府在院重症患者共446人，但仅有361张用于收治重症患者的病床，医疗系统不堪重负。

京都府5日新增93例确诊病例，兵库县5日新增331例确诊病例。日本广播协会5日报道，大阪府、兵库县陆续出现确诊患者在等候入院期间死亡的病例，均为70岁以上老年人。

就是否延长首都紧急状态，日本政府将参考东京都知事小池百合子的意见。小池认为，首都疫情“持续严峻”。

东京都5日新增新冠确诊病例621例，7天日均新增确诊病例798.9例，是此前一周的105.3%。

相较前一周，“五一黄金周”期间日本单日新增确诊病例数较低。不过，东京都疫情防控官员担忧，“黄金周”5日结束后检测人数增加，新增确诊病例可能增加。

实施紧急状态的4个都府县以外，日本在宫城县、爱知县、冲绳县等7个县采取力度小于紧急状态的防疫重点措施。多名官员证实，另有北海道和其他5个县要求采取防疫重点措施。

日本首相菅义伟6日召开内阁会议，确定将在7日征求专家意见后，就是否延长紧急状态、扩大实施防疫重点措施区域作正式决定。

日本新冠疫苗接种缓慢，65岁以下人群接种还未提上日程。日本首相官邸数据显示，截至5日，日本共接种大约383.7万剂疫苗。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部