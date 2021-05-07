新华社巴黎5月6日电（记者唐霁）法国渔民6日组织数十艘渔船在英属泽西岛首府圣赫利尔附近海域举行示威活动，抗议英国政府违反“脱欧”协议，对进入泽西岛海域的法国渔船采取限制措施。

据法国媒体报道，6日清晨，50多艘法国渔船开到圣赫利尔附近海域举行抗议活动，部分渔船一度封锁了港口。这些渔船当天傍晚返航，抗议活动结束。当天上午，法国派出两艘军舰前往泽西岛附近海域，以回应英国5日派出两艘军舰到该海域的举动。截至目前，两国均未宣布撤回军舰。

法国媒体说，根据英国“脱欧”协议，自今年1月1日起，欧盟国家渔民可以获得捕捞许可进入英国海域捕鱼，但英国方面对344艘提出申请的法国渔船，只批准41艘可以进入泽西岛海域并对这些渔船提出苛刻要求。英国方面的这一举动引发法国渔民的强烈不满，法英关系也因此变得紧张。

法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹4日在法国国民议会表示，如果英国政府继续限制法国渔民进入泽西岛海域，法国将采取回应措施，泽西岛从法国获得的供电可能受到影响。吉拉尔丹6日发表声明，再次敦促英国政府尽快改变做法。

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