新华社斯德哥尔摩5月6日电（记者付一鸣）瑞典公共卫生局6日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例超过百万例，达1002121例；累计死亡病例达14158例。

5月6日，在瑞典斯德哥尔摩，一名戴口罩的男子从公交车前走过。新华社发（魏学超摄）

瑞典公共卫生局官员卡琳·特格马克·维塞尔在当天举行的新闻发布会上说，目前新冠病毒在瑞典的传播处于“非常高的水平”。最初在英国发现的变异新冠病毒已成为瑞典新增确诊病例的主要原因。

5月6日，在瑞典斯德哥尔摩，地铁上的蓝色标志提示乘客保持距离。新华社发（魏学超摄）

抽样检测数据显示，瑞典感染新冠病毒后产生抗体的人数比例急剧上升。从全国范围看，成年活跃人群中具有抗体的比例约占22%。与此同时，瑞典需要重症监护的新冠患者人数在不断增加，给医疗系统造成巨大压力。

5月6日，在瑞典斯德哥尔摩，一名戴口罩的男子前往新冠疫苗接种中心。新华社发（魏学超摄）

自新冠疫情暴发以来，瑞典抗疫政策一直相对宽松。随着新一波疫情到来，瑞典确诊病例数和死亡病例数不断攀升，成为北欧疫情最严重的国家。鉴于疫情日益严峻，瑞典公共卫生局呼吁公众严格遵守抗疫规定，在室内和户外均保持社交距离，尽量居家办公。

5月6日，在瑞典斯德哥尔摩，地铁上的蓝色标志提示乘客保持距离。新华社发（魏学超摄）

瑞典公共卫生局公布的数据显示，截至6日，瑞典约277万人已接种至少一剂新冠疫苗，占总人口的27%；约79万人已完成两剂疫苗接种。

5月6日，在瑞典斯德哥尔摩，一名戴口罩的女子在地铁站等待。新华社发（魏学超摄）

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