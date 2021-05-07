新华社基辅5月6日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基6日会见到访的美国国务卿布林肯，双方就乌东部局势、乌加入北约前景、乌国内改革等问题交换看法。

据乌克兰总统办公室网站消息，泽连斯基在会见时说，俄罗斯宣布从乌俄边境撤军后，两国边境地区紧张局势得到缓解但威胁仍在。当务之急是结束乌东部地区冲突。希望美方对乌方在应对黑海和亚速海区域的威胁方面给予支持，希望北约继续保持在该区域的军事存在。

泽连斯基表示，今年是乌克兰独立30周年，他邀请美国总统拜登对乌进行正式访问。今年6月举行的北约峰会将讨论乌加入“北约成员国行动计划”议题，希望美方给予支持。

就国内改革问题，泽连斯基表示，乌克兰在不断推进土地市场改革、金融改革、司法改革等，其政策目标是“系统性去寡头化”。他还表示，在“北溪-2”天然气管道项目上，乌方与美方持相同立场，乌克兰支持美国对该项目实施制裁。

布林肯表示，此行目的是重申美方对乌独立、主权和领土完整的坚定支持以及美乌两国伙伴关系。目前乌改革面临“外部侵略”和“内部寡头”的双重挑战，其中惩治腐败是乌面临的最重要问题之一。

据报道，布林肯在结束七国集团外长会后于6日凌晨抵达乌克兰。有分析认为，他此次欧洲之行就是要强化各方对俄罗斯的强硬态度，维持俄欧紧张态势，进而拉拢欧洲国家联手对抗俄罗斯。

美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。

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