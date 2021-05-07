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北马其顿总理接种中国新冠疫苗

2021年05月07日08:41 | 来源：新华社
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新华社地拉那5月6日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿总理扎埃夫6日在首都斯科普里体育馆疫苗接种中心接种首剂由中国国药集团生产的新冠疫苗。

扎埃夫在接种疫苗后对媒体表示，他接种中国国药集团新冠疫苗后感觉很好。疫苗将使北马其顿能够为民众进行较大规模接种，将有助于改变北马疫情形势。他说，这些疫苗安全、经过检验和验证，越早完成疫苗接种，疫情就能越早结束。

随后，扎埃夫与中国驻北马大使张佐一同前往斯科普里市桑丹斯基医院新冠疫苗接种点，考察中国疫苗的接种情况。

扎埃夫在考察期间表示，北马其顿衷心感谢中方在抗疫领域给予的大力支持和帮助，中国疫苗及时运抵北马，推动大规模接种顺利展开。在中国-中东欧国家合作框架下，北马方与中方高层始终保持密切交往，有力促进了疫苗合作。北马方愿同中方继续合作，早日战胜疫情。

张佐表示，中国疫苗正助力北马其顿开展大规模接种，这是两国友好关系的又一例证，展现了北马方对中国疫苗的充分信任，体现了中国积极支持北马抗疫、共同护佑生命的良好意愿。中方愿继续同北马方深化务实交流，携手抗击疫情，共促经济复苏，更好造福两国和两国人民。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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