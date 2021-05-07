新华社海口5月6日电 题：共享开放机遇 共创美好未来——习近平主席致首届消博会贺信彰显合作共赢之道

新华社记者

南海之滨，中国最大的经济特区海南，又迈出新时代扩大开放的新步伐。

6日晚，海口西海岸，海南国际会展中心华灯璀璨，中国首个以消费精品为主题的国家级展会盛装启幕。

“举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费精品展示交易平台，有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。”

习近平主席在贺信中提出三个“有利于”，传递出中国坚定不移扩大开放的声音，经由国内外媒体，迅速传向世界各地。

这场亚太地区最大的消费精品展，展览总面积8万平方米，国内外参展企业近1500家，来自约70个国家和地区。参展企业中，既有来自发达国家的百年老店，也有国内知名品牌和老字号。

这是殊为不易的东方之约——

全球新冠肺炎疫情仍在蔓延背景下，继广交会、服贸会、进博会之后，中国又推出消博会这一新的国际公共产品，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。

习近平主席在贺信中表示，希望各国嘉宾和各界人士深化交流、共谋合作，更好造福各国人民。

“非常高兴看到爱中双边贸易保持强劲势头，即便在去年疫情影响下仍有出色增长。”爱尔兰副总理利奥·瓦拉德卡在开幕式视频致辞中表示，消博会搭建了爱尔兰高品质商品进入中国市场的重要平台。

这是共享机遇的消费盛会——

聚焦“高、新、优、特”消费精品，消博会云集世界各国精品尖货，其中不乏众多行业全球首发新品，尽显中国14亿人口超大市场的巨大吸引力。

全球美妆巨头欧莱雅此次携带十多个品牌亮相消博会。“消费已成为中国经济增长的核心驱动力，我们对中国市场的未来充满信心。”欧莱雅集团北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞说。

“遇见上海”“闽货精品”“粤贸全国”……消博会在展示国际消费品牌的同时，还设有国内展区。极具地域特色的各省区市展馆争相亮出地方消费精品和老字号品牌。

来自荆楚大地的智能科技、非遗文化、美酒美食一一展示在近400平方米的湖北省展区。

“希望借助消博会这一重大平台，推动消费模式创新，促进消费扩容升级，构建国内大循环重要节点和国内国际双循环战略链接的消费支点。”湖北省贸易发展服务中心主任朱延琳说。

尽管新冠肺炎疫情对全球经济造成严重冲击，产业链供应链受阻，但2020年中国消费品进口仍实现了8.2%的逆势增长，规模达到1.57万亿元。今年一季度，中国消费品进口同比增长18.1%，继续呈现快速增长势头。

“这充分彰显了中国强大市场的巨大发展潜力和吸引力，将为世界各国企业提供更多的商机和更加广阔的发展空间。”商务部部长王文涛在开幕式上说。

这是高水平开放的生动实践——

举办消博会，是推进海南自由贸易港建设的重要抓手。

2020年6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》对外公布，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办中国国际消费品博览会。

目前，海南自贸港已落地实施59个国家入境免签、离岛免税、进口免税清单等政策，吸引众多全球知名品牌和免税经营企业齐聚自贸港。

“中国愿发挥海南自由贸易港全面深化改革和试验最高水平开放政策的优势，深化双边、多边、区域合作，同各方一道，携手共创人类更加美好的未来。”

习近平主席贺信中的话，彰显中国致力于建设开放型世界经济的坚定决心和信心。

泰国总理巴育在开幕式视频致辞中表示，中国的海南自贸港政策和共建“一带一路”倡议，密切了泰中两国经贸合作，增强了世界经济活力。“这有助于后疫情时代各国携手重振经济，也有助于全面维护全球多边贸易体系，完善全球产业链和供应链。”

安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯表示，当前，中国正加快构建新发展格局。在海南举办消博会推动海南成为国内外商品和要素循环畅通的巨大引力场，为海南加速旅游业、现代服务业和高新技术产业发展，构建现代产业体系再添新动力。

夜色渐浓，会展中心外的海面上，装饰着霓虹灯的一艘艘帆船犹如星光点点；不远处的上空，无人机拼出的消博会中英文字幕格外炫目。

东方风来，千帆竞发。海南，这个千百年来的开放之地，如今正通过建设自由贸易港，打造对外开放新高地，中国将以更加开放的胸襟，与各方携手，共创更加美好的未来。（记者郑明达、于佳欣、温馨、赵叶苹、周圆、金地）

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