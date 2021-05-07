新华社北京5月6日电 国家主席习近平5月6日晚同联合国秘书长古特雷斯通电话。

习近平指出，这几年，联合国经历了少有的复杂局面，但多边主义也因此得到了越来越多的支持。多边主义离不开联合国，离不开国际法，也离不开各国合作。世界需要真正的多边主义。各国应该按联合国宪章宗旨和原则办事，不能搞单边主义、霸权主义，不能借多边主义之名拼凑小圈子，搞意识形态对抗。中方将继续支持联合国及古特雷斯秘书长工作，维护真正的多边主义。

习近平强调，当前国际社会最重要的任务仍然是抗击新冠肺炎疫情。全球要加强合作，不要搞政治操弄。大国要作出表率，提供更多公共产品。中国陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。中方决定向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并将继续积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，为消除“免疫鸿沟”不断努力。

习近平指出，全球应对气候变化是一件大事。中国宣布力争2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，时间远远短于发达国家所用的时间。这是中方主动作为，而不是被动为之。行胜于言。中国将根据实际可能为应对气候变化作出最大努力和贡献，愿根据共同但有区别的责任原则继续积极推动国际合作。

习近平强调，中国尽己所能开展南南合作，向发展中国家提供帮助，这是中国的一贯做法，也是中国肩负的道义责任。中国提出的很多倡议，特别是共建“一带一路”，都是基于这样的考虑。中国人说话算话，言出必行。

习近平指出，今年是中国共产党成立100周年，中国脱贫攻坚取得了全面胜利，全面建设小康社会取得重大战略性成果，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。今年是新中国恢复在联合国合法席位50周年，中国将举行隆重的纪念活动。中国愿同联合国加强合作，继续推动落实2030年可持续发展议程。

古特雷斯祝贺中国共产党迎来百年华诞、新中国恢复在联合国合法席位50周年。他表示，联合国高度赞赏中国在摆脱贫困方面取得的伟大成就，高度赞赏中国坚定支持多边主义，坚定支持联合国工作，赞赏中国为应对全球气候变化宣布的国家自主贡献目标和重大举措，感谢中国为国际抗疫合作特别是为实现新冠疫苗在发展中国家公平分配和推动世界经济复苏增长做出的重要贡献。我完全赞同各国应基于联合国宪章和国际法，奉行真正的多边主义。中国对国际多边体系至关重要。联合国期待在世界和平与安全、生物多样性保护、应对气候变化、帮助发展中国家实现可持续发展等方面同中国开展更加紧密的合作，把联合国同中国的关系推向新的高度。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 01 版）

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