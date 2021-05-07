新华社北京5月6日电 国家主席习近平5月6日晚同土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫通电话。

习近平指出，中土建交以来，两国关系创造了多项“第一”，是成色十足的战略伙伴。中土合作凝聚了两国领导人和两国人民的心血和智慧，值得双方倍加珍惜。今年是中国共产党成立100周年，也是土库曼斯坦独立30周年，明年还将迎来两国建交30周年。双方要抓住机遇，全面扩大合作，赋予两国合作新的生机活力，推动中土战略伙伴关系迈上新台阶，为两国发展振兴提供强大助力。

习近平强调，天然气合作是中土关系互利共赢的鲜明体现。中方从战略高度和长远角度看待中土关系，愿同土方着眼长远、面向未来，加强天然气等能源合作，同时大力拓展其他领域合作，进口更多土库曼斯坦的优质产品，优化两国贸易结构，深化互联互通合作，拓展数字、航空航天等领域合作。中方愿同土方分享中国大市场带来的机遇，实现两国共同发展繁荣。

习近平指出，中土两国在抗击新冠肺炎疫情方面和衷共济、共克时艰，为全球抗疫作出了重要贡献。当前，全球疫情形势仍不容乐观，疫苗是抵御疫情的有效屏障。中方愿继续同土方开展抗疫特别是疫苗合作，共同维护人民生命安全和身体健康，推动构建人类卫生健康共同体。

别尔德穆哈梅多夫表示，当前土中关系全方位深入发展。土方感谢中方支持土方奉行永久中立政策，赞赏中方为维护世界和平、安全、稳定以及促进各国共同发展繁荣所作积极努力。土方高度重视并珍惜同中方的深厚友谊，愿本着高度信任的精神，同中方继续相互支持，进一步挖掘潜力，加强天然气、经贸、跨境运输、医疗卫生等领域务实合作，深化人文交流。感谢中方为土方抗击新冠肺炎疫情给予宝贵帮助，希望同中方加强抗疫合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)