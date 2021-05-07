新华社北京5月6日电 5月6日，中共中央总书记、国家主席习近平同古共中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔通电话。

习近平代表中国共产党和中国人民对古巴共产党第八次全国代表大会胜利召开和迪亚斯—卡内尔当选古共中央第一书记再次表示祝贺。习近平表示，古共八大对当前和今后一个时期古巴党和国家事业发展作出战略规划和部署，对古巴社会主义事业具有重大意义。相信在以迪亚斯—卡内尔第一书记同志为首的新一届古共中央领导下，古巴党和政府将带领古巴人民团结奋斗，推动古巴特色社会主义事业取得新成就。习近平请迪亚斯—卡内尔转达对劳尔·卡斯特罗同志的亲切问候。

习近平指出，中古是好朋友、好同志、好兄弟，共同的理想信念把我们紧密联系在一起。近年来，我同你就新时期中古关系发展达成许多共识，推动两国关系得到新发展。今年是中国共产党成立100周年和中国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程开局之年，也是菲德尔·卡斯特罗宣布古巴革命具有社会主义性质60周年和古巴持续推进经济社会模式更新，建设繁荣、可持续社会主义国家迈出重要步伐的一年。新形势下，我愿同你加强对中古关系发展方向的引领，巩固和发展中古友好关系，共同为社会主义事业开辟新境界、作出新贡献。中国共产党愿同古共加强对重大理论和实践问题的交流探讨。我们愿以共建“一带一路”为契机，稳步推进双方各领域务实合作。中方将同古方在重大国际和地区问题上保持密切沟通和协调，坚定维护世界和平、公平正义。中方将一如既往支持古巴捍卫国家主权和独立，走符合本国国情的社会主义道路，共同推动构建人类命运共同体。

迪亚斯—卡内尔转达了劳尔·卡斯特罗对习近平的良好祝愿，重点通报古共八大有关情况，表示古共八大集中讨论了古巴经济发展、古共党的建设和干部政策等问题，为古巴经济社会模式更新制定了新的计划和政策，坚定了古巴坚持走社会主义道路的信念。

迪亚斯—卡内尔高度评价中国共产党100年来领导中国人民取得的历史性成就，特别是在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国在建设社会主义现代化国家上取得的巨大成就，坚信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国必将取得更大成就。迪亚斯—卡内尔感谢中方长期以来对古巴正义事业的坚定支持，包括对古巴抗击新冠肺炎疫情提供的及时帮助，表示古巴坚定支持一个中国政策，反对一切干涉中国内政的行径。古共愿同中国共产党加强治国理政经验交流，用好古中经贸混委会等机制，促进共建“一带一路”等领域务实合作，推动两党两国关系不断向前发展。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)