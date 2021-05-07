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涉嫌垄断，苹果公司在俄罗斯吃罚单

本报驻俄罗斯记者  殷新宇
2021年05月07日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　俄罗斯联邦反垄断局近日对美国苹果公司开出9.06亿卢布（1美元约合74.7卢布）的罚单，原因是苹果公司滥用其在手机应用软件市场中的主导地位。

　　此前，俄罗斯互联网安全公司卡巴斯基实验室发表声明称，它们提交的一款帮助儿童安全上网的家长控制应用程序，被苹果公司无理由拒绝在其应用商店上架。与此同时，苹果公司推出了一款功能几乎相同的应用程序。

　　据《俄罗斯报》报道，俄联邦反垄断局认为，苹果公司滥用其在手机应用软件市场的主导地位，妨碍了家长控制应用程序的研发。此外，苹果公司的相关规定包含无限酌处权，可能限制市场竞争。苹果公司规定，该公司有权以任何原因将第三方应用程序从苹果应用商店中排除，即使第三方程序符合全部上架要求。俄联邦反垄断局已责令苹果公司删除这一规定。

　　这已不是苹果公司第一次收到类似罚单。去年，法国反垄断监管机构对苹果公司处以11亿欧元罚款，原因是该公司的规定给其他软件制造商造成损失。不久前，欧盟也正式对苹果公司发起反垄断诉讼，该公司或将面临相当于其全球营收额10%的罚款。

　　近年来，为适应经济发展新趋势，俄联邦反垄断局将注意力逐步转向信息技术领域。在处罚苹果公司之前，该机构曾对谷歌、微软等公司发起调查。为了进一步完善数字经济背景下的反垄断监管，反垄断局于2019年向政府提交了第五版反垄断法案。法案加强了对互联网领域的监管力度，旨在限制科技巨头各种滥用市场主导地位的行为。按照计划，法案将于今年9月提交俄罗斯国家杜马审议。

　　俄罗斯高等经济学院—斯科尔科沃法律与发展研究所所长伊万诺夫表示，为保障俄罗斯数字经济健康发展，制定出台数字领域的反垄断法案非常有必要。同时，俄罗斯缺少让大型科技和数字企业共享数据的法律法规，这不仅阻碍市场发展，也伤害了消费者利益。俄罗斯在互联网领域引入反垄断法案非常必要且迫切。

　　（本报莫斯科5月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月07日 16 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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