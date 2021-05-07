本报驻法国记者 刘玲玲

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得益于多国政府提出的减排目标及购车补贴等政策，全球电动汽车市场快速增长，电动汽车的数量和质量不断提升，相关充电基础设施正不断完善。目前，中国、欧洲等成为销量增长的主要市场。

总部位于法国巴黎的国际能源署近日发布《2021年全球电动汽车展望》报告显示，2020年全球电动汽车新注册量达到创纪录的300万辆，比前一年增长41%。其中，欧洲和中国的电动汽车新注册量合计占到80%以上。2021年一季度，全球电动汽车销量同比增长约140%。报告预计未来10年将继续保持强劲增长势头。

电动汽车行业展现强劲韧性

广汽本田新能源车型皓影锐·混动e+、大众纯电动SUV汽车ID.6 X、韩国现代汽车“艾尼氪5”……不久前举办的第十九届上海国际汽车工业展览会上，超过1000家全球车企携新车型同台竞技。在车展上首发或亮相的车型中，有近四成为纯电动汽车，远超往届规模，折射出全球范围内汽车产业加速电动化转型的趋势。

根据《2021年全球电动汽车展望》报告，疫情对全球汽车行业造成冲击，去年全球汽车销量下降6%，但电动汽车市场逆势上扬，截至2020年底，全球电动汽车保有量超过1000万辆。中国、欧洲继续成为全球电动汽车销量增长的主要市场。

多国电动汽车市场保持韧性。数据显示，2020年德国注册了39.5万辆新电动汽车，法国18.5万辆，英国17.6万辆。在挪威，电动汽车的销售份额达到了创纪录的75%，比前一年增长约1/3。韩国2020年电动汽车的销量达4.6万辆，同比增加33.3%。中国汽车工业协会的数据显示，截至今年3月，中国新能源汽车保有量达551万辆。其中，纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的81.53%。

国际能源署交通和能源分析师雅各布·塔蒂尼表示，全球电动汽车行业展现强劲韧性，主要是基于许多国家已建立起支持该行业发展的管理框架，包括制定温室气体排放标准和零排放车辆指令之类的关键政策。因此，推进汽车业电动化，已成为顺应气候目标下的行业发展大趋势。

减排与补贴政策双轮驱动

购买一辆电动汽车最高可以获得7000欧元补贴，购买混合动力汽车可获补贴2000欧元，报废高污染排放旧车换成一辆电动汽车可以获得补贴5000欧元……在进行权衡之后，家住巴黎十五区的弗朗西斯最终选择购买一辆雷诺ZOE电动汽车。他说：“补贴力度很大，高性价比、顺应排放新规的要求，是我购买这款电动汽车的主要原因。”

国际能源署指出，多重因素促成了2020年全球电动汽车销量的逆势增长，其中减排目标和政府补贴政策的助推是重要原因。数据显示，2020年全球许多国家政府在电动汽车的直接购买激励和税收减免上投入了140亿美元，同比增长25%。

德国最新补贴政策规定为售价4万欧元及以下的纯电动车补贴9000欧元，超过4万欧元的补贴7500欧元。韩国公布了《无公害汽车补贴全面改编案》，根据电动汽车性能和价格等给予不同的补贴政策。

电动汽车可供选择的款型增加是另一个重要驱动力。国际能源署报告指出，2020年全球约有370款电动汽车，比2019年增加40%，消费者购买电动汽车时有了更多车型选择。

电池成本下降也提升了电动汽车的价格竞争力。根据彭博社新能源财经的电池价格年度调查，2020年汽车电池国际均价比2019年下降了13%。至2023年电动车燃料成本有望接近同等级燃油车。国际能源署能源科技政策部门负责人蒂穆尔·古尔表示，作为世界上最大的电动汽车电池生产国，中国为全球降低电动汽车和电池成本发挥了关键作用。

值得注意的是，电动车拥有量的地区差异巨大。根据慕尼黑车展进行的一项研究，在拥有4.2亿人口的南美，电动汽车不到1.8万辆；在拥有12亿人口的非洲，电动汽车只有约1500辆。不过，随着电动汽车竞争力的进一步提升，这些地区电动车发展潜力逐渐凸显。例如，南非今年3月出台“国家决心贡献”草案，拟加快电动汽车、混合动力汽车等绿色交通方式的发展。

未来行业规模有望持续扩大

分析认为，电动汽车对于全球实现碳零排放目标方面发挥着重要作用，随着各国政府持续推进碳排放目标，未来电动汽车行业规模将进一步扩大。国际能源署预测，未来10年全球电动汽车产业将显著增长。在现有政策背景下，全球电动汽车存量到2030年预计将达到约1.45亿辆。在可持续发展情景下，全球电动汽车存量到2030年预计可达到2.3亿辆。

“在政府的鼓励下，人们对电动汽车的态度已经由以前的观望转为积极。电动汽车现在正进入一个良性循环，吸引越来越多的消费者。”法国一家汽车行业研究机构负责人弗拉维恩·纽维指出，目前电动汽车产业仍处于发展阶段，还需要通过发展核心技术、升级服务等解决普遍存在的充电不方便、整车成本偏高等问题。

进入2021年，不少车企在资源投入和分配上大力向新技术和电动车倾斜。例如，沃尔沃汽车公司宣布从2030年起仅销售电动汽车。通用汽车计划到2035年仅生产电动汽车。大众汽车的目标是到2030年在欧洲销售70%的电动汽车，在中国和美国销售50%的电动汽车。法国《回声报》文章称，一场汽车“电气革命”正在拉开序幕。

电动汽车快速发展将为充电基础设施行业带来新机遇。无论是充电设备制造商、运营商，还是相关应用程序的开发商，都将从中受益。国际能源署指出，要推动电动汽车在实现气候目标方面发挥更大作用，各国必须加强扶持政策，继续加大在充电基础设施上的投入，进一步提高燃油经济性标准等。长远来看，各国政府还需要采取措施来平衡与电动汽车相关的燃油税，为电动汽车的发展提供持续性支持。

市场调研机构国际数据公司指出，目前电动汽车市场仍存在电池衰减与安全性问题、公共充电桩覆盖率低等制约因素。随着动力电池技术的不断突破、充电基础设施建设不断完善，未来5年电动汽车市场发展将提速，市场成熟度有望进一步提升。此外，电动汽车凭借其便捷的信号传输、灵敏的电流电压控制等优势，将同汽车行业自动驾驶发展趋势实现更紧密结合，协同发展。

（本报巴黎5月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 16 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)