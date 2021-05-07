人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国粮农组织—中国南南合作计划项目顺利开展

“中国专家带来丰收和希望”

本报记者  吕  强  邹  松  陈效卫  龚  鸣
2021年05月07日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新冠肺炎疫情给粮食安全保障带来挑战，加之蝗灾、极端天气等因素影响，全球粮食安全及短缺问题更加严峻。在联合国粮农组织—中国南南合作计划的支持下，一些发展中国家努力克服困难，促进粮食生产和农业可持续发展水平提升。

　　创新技术“雪中送炭”

　　——马达加斯加杂交水稻面积超5万公顷增产15万吨

　　进入5月，马达加斯加马义奇镇的稻田开始泛出金色。看着眼前即将收获的稻子，年轻的农户哈西纳说：“在中国专家指导下，我们学会了旱地育秧技术，及时插上了秧，稻田长势很不错！”

　　去年底，马达加斯加遭遇干旱，雨季迟迟不至，农民无法播种育秧。一旦错过播种最佳季节，水稻将面临减产。在大家一筹莫展之际，马义奇杂交水稻高产示范基地的中国专家尝试推出旱地育秧，通过充分松土、合理施肥、井水浇灌等，使得水稻种子及时播种，成活率达到90%以上。

　　在中国专家手把手指导下，示范基地周边近千家农户都通过旱地育秧及时完成了移栽。目前，水稻进入蜡熟期，部分已开始收割，初步预计高产示范区的产量将达每公顷10吨以上。

　　马达加斯加马义奇杂交水稻高产示范基地是联合国粮农组织—中国南南合作计划下的项目点。从2019年开始，中国专家组来到马义奇镇，交流分享农业技术。疫情防控期间，中国专家坚守田间地头，为农户提供技术指导和培训。联合国粮农组织评价说，中国专家的坚守和付出，是“为当地农民雪中送炭”。

　　截至2020年底，马达加斯加的杂交水稻种植面积累计超过5万公顷，增产15万吨稻谷，为农民带来致富希望。

　　“水稻长势良好，农民由衷高兴，我们也十分欣慰。”常到杂交水稻示范田里视察的马达加斯加农业、畜牧业和渔业部部长吕西安·拉那利维鲁说，中国专家带来了优质的水稻品种和先进的农业技术，帮助农民克服疫情危机，是实现马达加斯加粮食安全的重要保障。

　　农业发展更具韧性

　　——为期3年的佛得角农业支持项目将直接惠及超4500人

　　佛得角距离西非海岸线500多公里，作为岛屿国家，自然资源匮乏，经济发展相对滞后，特别是农业基础比较薄弱，粮食自给率较低。多年来，中国与佛得角开展多种形式合作，支持佛得角农业生产能力建设。2016年至今，佛得角先后有6批次49人前往中国接受培训，涵盖食品安全、农产品加工、渔业生产及开发等领域。中国援佛得角农产品初加工中心建成已有5年，专门进行农产品清洗、挑选、分拣、冷储藏等，为解决当地就业作出了贡献。

　　回忆起2019年在中国参加培训的经历，佛得角卫生部主管农业安全的技术官员埃沃拉说：“我们参观了很多农产品加工厂，学习了中国玉米、大豆等农产品的加工和储存技术，对佛得角农业技术创新很有启示。同期参加培训的还有其他葡萄牙语国家学员，培训也为我们之间搭建了交流平台。”埃沃拉说，到中国学习交流的机会十分宝贵，希望更多年轻人掌握农业知识和技术，为佛中粮食合作出一份力。

　　今年2月初，联合国粮农组织—中国南南合作计划捐资150万美元，启动佛得角农业支持项目，以提升佛得角粮食生产能力，促进粮食与营养安全。项目为期3年，主要支持农业生产、病虫害防治、畜牧业发展、海藻养殖等重点领域，由联合国粮农组织、佛得角农业与环境部和中国农业农村部合作开展。中国将派遣7名专家前往佛得角，开展一系列能力建设和实地培训活动。

　　联合国粮农组织驻佛得角代表安娜图扎表示，项目将直接惠及超4500人，帮助佛得角减少贫困、促进就业，尤其是促进女性和青年就业。佛得角农业与环境部部长吉尔贝托说：“开展这个项目的同时，做好水土保持和应对气候变化等工作，佛得角的农业将更具韧性、更加智能。”

　　生产生活越来越好

　　——援巴新旱稻技术让当地农民收入翻番

　　眼下，正是巴布亚新几内亚东高地省旱稻丰收季节。伊基萨卡村村民冈纽尔种的5亩地收获了1200公斤稻谷，卖出了近5000基纳（1基纳约合1.82元人民币），相当于当地家庭年均收入。“短短几个月，我的收入就翻了番！”冈纽尔说。

　　巴布亚新几内亚粮食依赖进口，大米进口比例达90%。东高地省因海拔高、气温低，缺乏灌溉系统，无法种植水稻。当地人喜食大米，迫切希望在自己的土地上种植稻谷。2018年11月，中国和巴布亚新几内亚签署为期3年的援巴新菌草、旱稻技术项目。次年9月，东高地省多地开始种植旱稻，4个月后即喜获丰收。

　　中国援巴新菌草和旱稻技术项目专家组组长林应兴介绍，在广泛调研的基础上，专家组在当地成功地推广旱稻宿根法栽培，播种1次可在7个月内收割2次，极大提高了粮食生产能力。东高地省省长努姆说，旱稻种植不施农药，无污染，米质中等偏上，大米黏性大、口感好，在市场上很抢手。

　　纳格米尤法村村民埃瑟一家此前靠种红薯和蔬果为生，年收入四五千基纳，5个孩子上学都有困难，大米更是吃不起。埃瑟试种了2亩旱稻，今年卖了2500多基纳。初尝丰收的喜悦，埃瑟信心满满：“我准备继续扩大种植面积，相信孩子的学费、吃饭问题都能解决。”

　　在菲尼图古村村长托尼看来，中国专家组引进旱稻，帮助当地实现了“双丰收”。“专家组帮助农民掌握种植技术，粮食产出高了，生活好起来了。村民之间的土地纠纷也少了，凝聚力增强了。中国专家带来丰收和希望！”

　　去年底，东高地省6个区成立旱稻生产合作社，从中国定购整套大型碾米设备，建立稻谷加工厂，进一步完善旱稻全产业链。努姆说，中国旱稻和菌草项目在助力巴布亚新几内亚减贫、应对饥饿和增强粮食安全等方面发挥了重要作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月07日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部