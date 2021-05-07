本报记者 杨 迅 任 彦 刘军国 闫韫明

今年“五一”假期，中国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%。中国假日经济亮点纷呈，充分展现经济活力和韧性，为世界经济复苏发展注入动力。外媒对此高度关注，积极评价中国经济发展前景。

疫情防控成果显著

“中国‘五一’假期旅游热潮让我们看到了控制住疫情后的生活。”“法国24小时”电视台网站报道称，中国各地的火车站候车厅里排起长队，民众赴外地旅游热情高涨。中国政府在节前发布提示，提醒各大旅游景点做好限流管控，严格开展健康码查验工作。这个幅员广阔的国家在有效控制住疫情后，再次展示出生机勃发的景象。

荷兰《共同日报》报道称，“五一”期间，作为世界第二大经济体的中国迎来了一个旅游高峰，各地乘坐汽车、火车和轮船的出行人员显著增加。

美联社的报道注意到，境内游成为中国许多民众小长假期间的首选。“五一”期间机票和酒店的订单量显著增长。报道说，中国正在进行大规模疫苗接种工作，疫苗接种已突破2.4亿剂次，更加增强了民众出游的信心。

据日本放送协会报道，小长假期间，中国各大景点通过限制游客人数、出示健康码等措施巩固抗疫成果，民众积极配合，自觉佩戴口罩。

西班牙《先锋报》网站指出，“五一”假期出游人数猛增，说明中国经济显著复苏。

新加坡《联合早报》报道称，中国民众“五一”假期出游意愿积极，高涨的出游热情促进了国内市场消费。今后，随着疫苗接种规模继续扩大，以及各地防疫经验更加丰富，中国旅游市场将大概率呈现持续稳定复苏态势。

路透社的报道称，5月1日，大批音乐爱好者从中国各地来到武汉，相聚草莓音乐节。去年该音乐节转为线上举办，如今这座城市已完全摆脱疫情困扰。北京等城市也在“五一”假期举办了类似的户外音乐节活动，音乐爱好者重新享受到亲临现场的快乐。

旅游热情重新高涨

日本经济新闻社的报道注意到，随着经济社会生活回归正轨，中国各地的旅游和购物促销活动也多了起来。例如上海从5月1日起启动了为期两个月的“五五购物节”。

日本富士电视台的报道称，今年“五一”假期，中国采取“五连休”的休假安排，显著刺激了假日旅游和消费。据中国一家大型旅行社统计，上海的酒店订单同比增长约12倍。

“人们的旅游热情又重新高涨，经济也在回升。”德国之声电台网站的报道指出，“五一”假期，中国的铁路、公路都迎来客流高峰。

彭博社的报道也注意到，“五一”假期到来之前，从国内航班到主题公园，很多机票、门票早已售罄，对假期旅行的期待使一些人在错过机票后采用了替代方案，充分反映了人们出行的热情。

美国雅虎新闻网站报道，越来越多中国人在小长假期间选择“自由行”而非“跟团游”。较2019年同期，“跟团游”的预订数量从17%降至13%，而“自由行”的比例则从52%上升至56%。

今年一季度，中国社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，比2019年同期增长8.5%，比去年四季度增长了1.86%。英国《金融时报》评论指出，今年，家庭消费将在拉动中国经济增长方面发挥更大作用。

法新社的报道指出，中国经济已从疫情中复苏，消费需求前景乐观。

看好中国经济前景

“法国24小时”电视台的报道指出，中国工业生产从去年开始强劲反弹。今年3月，中国社会消费品零售总额同比增长34.2%，显示出消费需求大幅回升的良好态势。“五一”假期的旅游热潮标志着“中国消费需求正全面复苏”。消费在拉动经济增长中的作用再次凸显。

路透社的报道说，“五一”假期，中国境内游市场火爆，将有力刺激中国经济。

“中国的情况已经大不相同。”德国《图片报》的报道称，“五一”假期搭乘火车出行的人次显著增长，如此多中国人选择出行过节，经济增长带动生活水平提高是一个重要因素。“正因为如此，更多中国人可以负担得起旅行度假”。

中国黄金协会此前发布的数据显示，今年一季度，中国国内黄金首饰消费量达169.18吨，同比增长83.81%，呈现快速回升态势。路透社的报道认为，经济条件的改善、黄金价格的下跌以及假日经济的带动，激发了中国消费者购买黄金珠宝的兴趣。

彭博社的报道指出，中国旅游消费的迅猛增长拉动了许多产业的复苏。

《联合早报》援引业内人士的话称，中国国内旅游市场已全面复苏，“五一”假期是一个旅游人次和收入的双丰收。

美国消费者新闻与商业频道报道称，“五一”期间中国国内旅游收入达1132.3亿元，电影票房超16.7亿元，长假期间的“出游热”表明中国国内消费正在逐步复苏。中国经济正持续向好发展。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、约翰内斯堡5月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)