图①：英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克。

影像中国

图②：中国欧盟商会主席伍德克。

图③：中国—东南欧洲商会主席马里奥·兰都里奇。

图④：亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相。

资料图片

2021年2月15日，“义新欧”中欧班列从义乌铁路西站驶出，开往西班牙马德里。

龚献明摄（人民视觉）

百年峥嵘岁月，中国共产党带领中国人民取得了举世瞩目的发展成就。在同中共中央对外联络部保持长期交往的国际人士眼中，中国共产党保持蓬勃生机的关键，在于坚持以人为本的理念，坚守为人民谋幸福的初心；同时，放眼世界，致力于为人类的发展与进步作出更大贡献，展现了开放、包容、自信的大国大党形象

英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克——

开辟合作共赢、共建共享的文明发展新道路

本报记者 李欣怡

英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克对中国和中国共产党的历史有着长期研究。回望中国共产党成立百年的峥嵘岁月，两个历史瞬间让他留下了深刻印象：一是1949年新中国成立，二是中国自1978年开始实施的改革开放。“新中国的成立为中国共产党带领人民重建国家和社会体系，实现发展奠定了坚实基础；改革开放则彰显了中国共产党勇于变革的决心。”

建党以来，中国共产党坚持立足现实，不断探索符合自身特点的发展道路，形成了中国特色社会主义理论体系。马丁·雅克认为，“中国共产党人总是着眼于国际全局，来解释世界和中国当下的形势，找寻应对之策。中国特色社会主义理论体系是紧密结合中国实际情况、适合自身特点的马克思主义。”

马丁·雅克经常在报刊和社交媒体上撰写文章，或通过接受访谈、参加学术研讨会等形式，积极介绍当代中国的发展与变革，并曾于2017年出席中国共产党与世界政党高层对话会。在他看来，中国共产党的非凡之处在于极其善于学习，并勇于开拓创新。“在中国共产党的带领下，中国在促进社会繁荣、增进人民福祉、提高教育水平、创造发展机遇等方面不断开拓新的可能性，并且取得了成功。”

2020年，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，创造了举世瞩目的奇迹。“没有经济上的发展，人民生活水平就无法提高，教育机会也难以获得。”马丁·雅克认为，不论在经济发展方面还是人权保障领域，全面消除绝对贫困都是一项巨大成就，让中国在世界范围内得到广泛尊重。

如今，中国在全球治理体系当中正在发挥着日益重要的作用。2013年，中国提出共建“一带一路”这一重大倡议。如今，该倡议已成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台。马丁·雅克表示，“共建‘一带一路’倡议意义深远，让中国逐渐从既有规则接受者转变为全球治理格局的设计师。”他说，中国提供了一种“新的可能”，就是摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈，开辟一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路。

在中国共产党的领导下，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。马丁·雅克认为，中国提出的“人类命运共同体”理念就是一个典型范例。面对新冠肺炎疫情、气候变化等重大挑战，马丁·雅克表示，人类命运共同体理念具有强大的感召力，展现了中国对国际社会的责任与担当。

马丁·雅克表示，站在新的历史起点上，中国与世界各国应进一步加强沟通交流，加深彼此的了解，“让更多国家看到中国共产党开放、包容、自信的大国大党形象。”

中国—东南欧洲商会主席马里奥·兰都里奇——

在各领域建设中秉持务实精神

本报记者 韩 硕

上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船是中国共产党梦想起航的地方。100年前，中国共产党从这里诞生，从这里出征。中国—东南欧洲商会主席马里奥·兰都里奇曾多次应邀前往参观。在接受本报记者采访时，他主动提起自己的到访经历，“那里有着令人难忘的故事。每一次故地重游，都让我感到心潮澎湃。”兰都里奇表示，“中国共产党带领着中国人民在这片古老的土地上实现了重大而深刻的变化，创造了史无前例的辉煌成就。”

兰都里奇是中国人民的老朋友。1977年，年仅7岁的兰都里奇首次来到中国。几十年来，他频繁前往中国各地，亲眼见证了改革开放以来中国不断取得的巨大成就。“目前，世界上没有任何一个国家能够像中国一样，在经济、基础设施建设等多个领域取得如此快速的发展成果。”

兰都里奇认为，西方媒体对中国经济发展的报道大多聚焦于北京和上海等一线城市，但在他看来，中国变化最大的要数中部城市。“近年来，中部地区的大型基础设施项目建设一日千里，高速铁路网络连接了所有主要城市，大大提升了与中国其他地区的连通性。中国政府致力于保障不同地区均衡发展、进一步提高中国民众的民生福祉，体现了中国共产党坚持以人为本的执政理念。”

兰都里奇告诉记者，他经常阅读《习近平谈治国理政》，在书中探寻中国共产党的成功之道。“在书中，我看到了中国共产党人的睿智和远见。”兰都里奇表示，新中国成立以来，中国共产党带领中国人民消除绝对贫困、实现全面小康。让他印象最为深刻的，是中国的发展富有计划性和可持续性，并总能如期完成发展规划。“正是在各领域建设中所秉持的务实精神，让中国的发展不断取得新成果，为世界树立了榜样。”

新冠肺炎疫情在全球蔓延。兰都里奇认为，中国政府对疫情的有效应对，体现了中国共产党强大的领导能力和执政能力。“疫情防控中，中国政府采取果断举措，举全国之力保护了人民的健康和生命安全，迅速控制了疫情的蔓延，保障了经济民生的恢复。”

兰都里奇表示，面对当前出现的单边主义、保护主义等挑战，中国始终坚定维护和践行多边主义、推动全球合作，与各国分享发展经验和发展机会。这体现了在中国共产党领导下，中国所展现的负责任的大国担当。

中国—东南欧洲商会成立于2013年，致力于推进中国与中东欧国家在共建“一带一路”以及“17+1合作”机制下的多边合作。“近年来，中国不断扩大开放，为中东欧国家进入中国市场创造了便利，与东南欧在商贸领域开展了大量互利共赢的合作项目。在为各国提供发展机遇的同时，也极大促进了民心相通。”

今年是中国共产党成立100周年。兰都里奇表示，“这是一个特殊的历史时刻，我向中国共产党送上最美好的祝愿！”

亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相——

找到一条适合自己的发展道路

本报记者 屈 佩

“中国共产党始终把让中国民众过上幸福生活当做自己的最高使命。正是这种以人为本的执政理念，让中国共产党保持了蓬勃生机。”今年是中国共产党成立100周年。在这一重要的历史时刻，全世界的政党、学者共同关注的一个问题是：为什么中国共产党可以领导中国取得举世瞩目的成就？亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相在接受本报记者采访时表示，坚持以人为本理念是中国共产党成功的关键。

中国和中国共产党历史是波戈相的研究方向之一，他在大学时代就开始涉足这一领域的研究。当时正值2000年初期，中国经济高速增长，吸引了全世界的目光。“作为一名埃里温国立大学历史专业的学生，我对中国取得的发展成就充满赞叹，也对中国共产党为什么具有如此强大的领导力感到好奇。于是，我将中国纳入了我的学术研究视野当中。”

近20年里，波戈相积极参与到两国各层面的交流合作之中。在他看来，两国政党、学术界、民间等层面不断加强交流合作，能够有效促进彼此理解和相互尊重。

2016年，波戈相初次访问中国。此前，波戈相主要通过阅读学术资料、新闻报道等方式对中国的情况进行跟踪和了解。当他行走在中国的大街小巷，与各地民众接触交谈、亲身体验当地生活时，波戈相发现，中国在各领域的发展远远超出了他的想象，他感受到了强烈的震撼。

波戈相至今仍清楚地记得，刚到中国的时候，各地民众都能熟练地使用无现金的支付方式，就连偏远地区的小城镇乃至广大乡村，民众也在享受同样的数字红利。这让他感到非常新奇和惊讶。“在中国，智能手机用得很普遍，每个地方都有无线网络覆盖。互联网技术的发展福利惠及了普通民众。”

第一次来到中国，让波戈相留下最深刻印象的，不是鳞次栉比的高楼大厦，也不是四通八达的公路铁路，而是中国老百姓脸上洋溢的幸福和满足，他们的自信与开放，以及各地高质量的生活水平。“与西方媒体的歪曲报道不同，真正的中国是一个亿万人民和谐相处、彼此尊重的幸福社会。”

多年来，与中国各层面的密切接触，让波戈相更加清晰地理解了当代中国的发展脉络。“中国即将实现全面建成小康社会目标，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，发展成就令人鼓舞。”波戈相认为，中国的成功秘诀之一，在于找到了一条适合自己的发展道路，这为许多发展中国家带来启发。

目前，中国是亚美尼亚第二大贸易伙伴，两国围绕共建“一带一路”倡议达成一系列共识。波戈相长期致力于“一带一路”民心相通工作。为响应习近平总书记倡议，丝绸之路沿线民间组织合作网络于2017年成立后，波戈相也很快推动成立了合作网络亚美尼亚分支机构，并开展了一系列务实合作。

波戈相认为，中国提出的推动构建人类命运共同体的理念，体现了“以和为贵”的传统价值观；习近平新时代中国特色社会主义思想体现了对中国和世界未来的思考。他告诉记者，拥有数千年文明，中国始终不称霸、不扩张、不谋求势力范围，为其他国家树立了榜样。

波戈相表示，中国政府反对单边主义和霸权主义，致力于推动世界和平与发展，在促进国际合作、维护多边主义方面发挥着不可替代的作用。“站在新的百年起点上，祝愿中国共产党和中国人民继续在成功的道路上大步向前。我期待人类命运共同体的美好愿景早日实现。”

中国欧盟商会主席伍德克——

为全球减贫事业作出重大贡献

本报记者 李欣怡

从学生时代起，中国欧盟商会主席伍德克就对中国产生了浓厚兴趣，中国深厚广博的文化底蕴让他深深着迷。1982年，伍德克第一次来到中国，北京街头川流不息的自行车流至今仍让他印象深刻。

此后，伍德克在中国一待就是近40年，亲眼见证了这片土地上发生的巨大变化。“几十年来，中国人民的生活水平发生了质的飞跃。人们的穿着打扮更加入时，汽车也成为民众主要的交通工具。”在接受本报记者采访时，伍德克表示，“100年来，中国共产党带领中国人民建立了新中国，并通过不断奋斗创造了美好生活。”

多年来，中国在基础设施建设领域取得的长足进步让伍德克尤为赞叹。伍德克回忆道，上世纪90年代，他曾去青海省一所建在海拔4000米高度的小学校。汽车从银川出发，行驶了整整24个小时才抵达。2006年，当他再次前往这一地区时，破旧不堪的道路已被宽阔平坦的高速公路所代替。汽车仅行驶5个小时就到达了目的地。“在基础设施领域，中国在短短几十年内取得了在很多国家难以想象的建设成果。”

经过8年持续奋斗，到2020年底，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。伍德克认为，占世界人口近1/5的中国全面消除绝对贫困，为全球减贫事业作出了重大贡献。“我了解到，在过去，不少农村居民都选择去城市务工。随着农村居住环境和发展条件的改善，很多人开始返乡生活。”中国的脱贫攻坚不仅深刻改变了农村地区的落后面貌，还有力推动了当地社会各方面的整体发展，这让伍德克感到由衷钦佩。

中国欧盟商会成立于2000年，目前拥有约1700家欧洲跨国企业和中小企业会员。近年来，放宽外资准入、缩减负面清单、全面实施《外商投资法》等一系列举措，让伍德克深切感受到中国不断深化改革、扩大开放的坚定决心。

去年，新冠肺炎疫情重创世界经济，对不少会员企业造成冲击，而来自中国市场的需求为它们增添了信心。“中国不仅是欧洲企业重要的消费市场，也为我们带来了产品创新的动力。”伍德克认为，中国欧盟商会的会员企业将迎来更为广阔的机遇。

中国共产党为什么能带领中国人民取得举世瞩目的发展成就？在伍德克看来，心系人民是其成功的秘诀。伍德克表示，当前，国际社会对中国的理解日益加深，也迫切希望了解更多中国共产党在治国理政方面的理念和创新实践。“对一个政党来说，走过百年历程殊为不易。我见证了中国共产党领导下的中国取得的经济发展奇迹，也有幸亲身参与了这一历史进程。期待中国共产党在未来发展中取得更加辉煌的成就，希望中国人民的生活更加幸福！”

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 17 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)