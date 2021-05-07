新华社伊斯兰堡5月6日电 综述：收紧入境政策 推进疫苗接种——巴基斯坦多措并举防控第三波疫情

新华社记者李浩

3月中旬以来，巴基斯坦单日新增新冠确诊病例大幅增加，疫情迅速蔓延。为防控第三波疫情，巴进一步收紧入境防疫政策，持续推进全国疫苗接种工作。

巴应对新冠疫情国家指挥和行动中心（国家指挥和行动中心）日前宣布，从5月5日起，把入境国际航班数减少到此前的20%，所有入境旅客在登机前须出示航班起飞前72小时内核酸检测阴性报告，但12岁以下儿童、高级别国际代表团等除外。

该中心说，抵巴后，所有入境旅客须测体温并接受快速抗原检测；检测结果为阴性的旅客自行居家隔离10日；结果为阳性的旅客将被送至指定机构隔离10日，在被隔离的第8天再做一次核酸检测，结果为阴性者可以回家，结果为阳性者将继续隔离观察或转至医院。

巴基斯坦还规定，除在阿富汗和伊朗的巴公民回国、阿富汗公民急需来巴看病等情况外，自5月5日起禁止人员从巴阿、巴伊陆路边境口岸入境，但货物运输不受该禁令影响。

因印度新冠疫情急剧恶化，巴国家指挥和行动中心4月19日将印度列入疫情最严峻国家名单。根据巴政府防疫规定，除非获得巴政府许可，从这些国家赴巴的旅客禁止入境。

除严控入境以防病例输入以外，巴政府正持续推进新冠疫苗接种。2月初，巴启动全国疫苗接种，首批接种者为一线医护人员。随后，巴政府按年龄由大到小顺序，首先为60岁及以上民众接种疫苗，5月3日起为40岁至49岁民众接种疫苗。据巴国家指挥和行动中心发布的数据，巴单日接种新冠疫苗的数量5月4日首次突破20万剂次，目前已累计接种超过310万剂次。

巴基斯坦4月底开始在全国多座城市部署军人，督促民众严格遵守政府制定的在公共场所戴口罩等防疫规定。巴国家指挥和行动中心负责人，规划、发展与特别项目部长阿萨德·奥马尔日前通过社交媒体表示，包括部署军人在内的一些有力措施促使巴民众遵守防疫规定的状况有了很大改善。巴全国民众对防疫规定的平均遵守率由4月25日的34%升至5月3日的68%。

分析人士认为，即将到来的开斋节假期将成为巴疫情防控的新考验，民众在节日期间能否严格遵守防疫规定将对巴疫情走势产生巨大影响。

巴卫生部6日发布的数据显示，巴5日新增确诊病例4198例，累计确诊845833例；新增死亡108例，累计死亡18537例；新增治愈4397例，累计治愈743124例。

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