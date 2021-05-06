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尼泊尔新冠疫情迅速恶化 日增病例数连创新高

2021年05月06日23:08 | 来源：新华网
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新华社加德满都5月6日电（记者周盛平）近几日，尼泊尔新冠疫情迅速恶化。据尼卫生和人口部6日公布的数据，尼新增确诊病例数再创新高，达8970例，累计确诊368580例；新增死亡54例，累计死亡3529例。

数据显示，过去几天，尼单日新增确诊和死亡病例数不断创新高。在尼卫生和人口部5日举行的新闻发布会上，加德满都大学研究人员什雷斯塔表示，尼泊尔正处于第二波新冠疫情的初期。

尼卫生和人口部4月曾预计，最坏情况下，尼单日新增确诊病例可能达到11000例。该部传染病与疾病控制处负责人保德尔日前对新华社记者说，如不及时采取严格干预措施，尼疫情可能比上述预测严重得多。

为防控疫情，尼政府规定，在本月6日至14日期间暂停国内客运航班运行和绝大部分国际客运航班入境。迄今在全国77个县中，有55个县采取防疫管制措施。疫情极为严重的首都加德满都地区处于局部防疫封锁状态，为期两周。

由于新冠患者不断增多，尼各地医院的各种医疗资源高度紧缺。在尼首都所在的加德满都谷地，不少医院的空地、花园被用作临时病房。由于大部分新冠重症患者需要吸氧，尼很多医院的制氧机、氧气瓶严重短缺。为解燃眉之急，尼政府禁止生产商向医院以外的机构供应上述产品，同时鼓励进口新冠防疫物品并免除其进口税费。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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