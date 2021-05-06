新华社吉隆坡5月6日电（记者林昊 郁玮）马来西亚外交部长希沙姆丁6日宣布，鉴于印度现阶段令人担忧的疫情形势，马来西亚政府决定对身处印度北部和西部地区的马来西亚公民实施撤侨行动。

希沙姆丁当天在一份声明中表示，在获得印度政府同意并完成其他相关手续后，马政府将尽快包机前往新德里和孟买实施撤侨。乘机返回的侨民在离开印度前和抵达马来西亚后均须接受筛查，并在马来西亚接受14天集中隔离。

希沙姆丁表示，印度东部和南部地区的新冠疫情相对稳定，撤侨行动暂不涉及这些地区。

此前，马来西亚已禁止印度公民入境马来西亚并暂停两国间的商业航班。负责协调疫情防控的马国防部长伊斯梅尔·萨布里·雅各布5日宣布，马政府已决定，除外交和公务护照持有者外，禁止斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉国4个邻近印度国家的公民入境。

马卫生部长阿扎姆2日表示，卫生部门对从吉隆坡国际机场入境的人员进行检测时，发现一名印度公民感染了最早在印度出现的变异新冠病毒B.1.617，这是马来西亚报告的首例B.1.617变异病毒感染病例。

据马卫生部6日发布的疫情数据，马较前一日新增确诊病例3551例，累计确诊427927例，累计死亡1610例。由于近期疫情反弹，马政府日前宣布在首都吉隆坡和周边部分地区重新实施“行动管制令”，涉及地区的民众除了紧急情况或工作事务外不得离开所在地区，禁止堂食和社交活动，限制商场、市场的营业时间并要求这些经营场所必须严格遵守防疫规定。

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