人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

马来西亚政府宣布将从印度部分地区撤侨

2021年05月06日23:06 | 来源：新华网
小字号

新华社吉隆坡5月6日电（记者林昊 郁玮）马来西亚外交部长希沙姆丁6日宣布，鉴于印度现阶段令人担忧的疫情形势，马来西亚政府决定对身处印度北部和西部地区的马来西亚公民实施撤侨行动。

希沙姆丁当天在一份声明中表示，在获得印度政府同意并完成其他相关手续后，马政府将尽快包机前往新德里和孟买实施撤侨。乘机返回的侨民在离开印度前和抵达马来西亚后均须接受筛查，并在马来西亚接受14天集中隔离。

希沙姆丁表示，印度东部和南部地区的新冠疫情相对稳定，撤侨行动暂不涉及这些地区。

此前，马来西亚已禁止印度公民入境马来西亚并暂停两国间的商业航班。负责协调疫情防控的马国防部长伊斯梅尔·萨布里·雅各布5日宣布，马政府已决定，除外交和公务护照持有者外，禁止斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉国4个邻近印度国家的公民入境。

马卫生部长阿扎姆2日表示，卫生部门对从吉隆坡国际机场入境的人员进行检测时，发现一名印度公民感染了最早在印度出现的变异新冠病毒B.1.617，这是马来西亚报告的首例B.1.617变异病毒感染病例。

据马卫生部6日发布的疫情数据，马较前一日新增确诊病例3551例，累计确诊427927例，累计死亡1610例。由于近期疫情反弹，马政府日前宣布在首都吉隆坡和周边部分地区重新实施“行动管制令”，涉及地区的民众除了紧急情况或工作事务外不得离开所在地区，禁止堂食和社交活动，限制商场、市场的营业时间并要求这些经营场所必须严格遵守防疫规定。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部