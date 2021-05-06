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瑞士驻华大使罗志谊：消博会带来了新机遇

2021年05月06日22:12 | 来源：新华网
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　　新华社海口5月6日电（记者周慧敏、马云飞）在首届中国国际消费品博览会举行前夕，瑞士驻华大使罗志谊接受了新华社记者专访。罗志谊表示，消博会给瑞士带来了新的机遇。

　　首届消博会将于5月7日至10日在海口举行，瑞士担任唯一主宾国。罗志谊说，成为首届消博会主宾国对瑞士来说是很大的荣幸。本次展会聚集了40多家瑞士公司，其中大多数公司已经在中国发展。“消博会带来了新的机遇，关于消费品和奢侈品的新机遇，而瑞士恰恰是这个领域的佼佼者。”他说，“因此，我们努力使消博会上所有瑞士商品,最大限度代表瑞士制造。”

　　罗志谊表示，尽管消博会只有短短几天，但瑞士馆将充分利用这个机会进行展示。“所有瑞士公司通过自己的展台来展示产品。”他说，“我想我们有足够的时间来展示我们所做的一切，以吸引更多的中国消费者。”

　　罗志谊表示，消博会不仅仅是一个贸易博览会，尽管这点非常重要。“我们充分意识到，海南自由贸易港建设是一个全面的愿景，从长远看，也是为了吸引越来越多的企业来这里。”他表示，近两年来，已经有一些瑞士企业在海南设立了合资公司。

　　瑞士和中国早在71年前建立了外交关系，2013年两国签署了自由贸易协定。“这些都是开创性的举措，是两国关系史上的亮点。” 罗志谊说，“希望这种关系能够更加深入，两国能够进行越来越开放和真诚的对话，这将是今后几年的目标。”

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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