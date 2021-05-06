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美国迫于压力支持暂时豁免新冠疫苗知识产权

2021年05月06日19:08 | 来源：新华社
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原标题：美国迫于压力支持暂时豁免新冠疫苗知识产权

　　新华社华盛顿5月5日电（记者高攀 许缘）美国贸易代表戴琦5日表示，为应对新冠疫情，美国政府支持暂时豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护。

　　戴琦当天发表声明说，新冠疫情是一场全球卫生危机，需要采取非常措施。美方将积极参与世贸组织举行的相关文本谈判以促成上述目标，但“谈判需要时间”。

　　此间媒体注意到，美国政府一直面临国内外有关豁免新冠疫苗知识产权保护的呼声，此次迫于压力转变态度，也招致疫苗研发企业的不满。

　　暂时豁免新冠疫苗的知识产权保护后，世界上任何制药厂商都可以生产仿制疫苗，无须担心被起诉侵犯知识产权，被认为有助于推动疫苗在全球普及。受此消息影响，辉瑞、莫德纳等企业股价当天应声下跌。

　　美国药物研究机构和制药厂商协会当天发表声明说，此举将进一步削弱承压的供应链，促进“假冒疫苗”的扩散，同时无法真正解决实现更多疫苗接种的挑战，包括“最后一英里的分配和有限的原材料供应”。

　　当前不少中低收入国家仍面临疫苗短缺的困扰。世界卫生组织总干事谭德塞和英国前首相戈登·布朗日前共同呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权，以尽快提高全球疫苗产能。欧盟、英国、日本、瑞士等发达经济体一直持反对立场。

　　一些公共卫生专家指出，知识产权规则只是全球疫苗生产的瓶颈之一，如何帮助发展中国家提高生产能力、将相关专利技术转化成疫苗制造新增产能同样面临挑战。

　　此前，美国政府还因囤积新冠疫苗、限制出口疫苗原材料等做法受到舆论批评。在一些美国国会议员和社会团体呼吁下，美国政府才承诺解除疫苗原材料出口限制。

(责编：刘洁妍、常红)

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