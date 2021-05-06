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G7外长会拉帮结派暴露战略焦虑

2021年05月06日19:07 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦5月5日电（国际观察）G7外长会拉帮结派暴露战略焦虑

　　新华社记者张代蕾　金晶

　　七国集团（G7）外长会3日至5日在伦敦举行，为定于下月在英国举行的G7峰会预热。这是七国集团近两年来首次举行面对面会谈，东道主英国也借机邀请多个位于印太地区的“嘉宾国”外长参会，强调维持以欧美为主导的“国际秩序”，试图扩大G7影响力的版图。

　　分析人士指出，美英在印太地区拉帮结派搞“小圈子”，协调如何一致应对俄罗斯和中国，企图心明显。但对七国集团这个旧时代的产物而言，“新朋友”的增加并不意味着其解决问题能力的增强，反而再次暴露其战略焦虑和内部分歧。

　　搞“小圈子”

　　作为今年七国集团轮值主席国，英国邀请澳大利亚、韩国、印度、文莱以及南非外长参加本次会议。英国称，这些国家都是支持“民主”的“志同道合者”，拥有“共同价值观”。

　　根据5日会议结束后的联合声明，各方承诺将协力促进疫情后经济复苏，应对气候变化、饥荒和人道主义危机，保障女性教育权益等。但舆论关注的焦点是，美国如何团结“志同道合者”共同应对俄罗斯以及“中国崛起”。

　　美国国务卿布林肯在结束G7外长会后飞赴乌克兰访问。有分析指出，他此次欧洲之行就是要强化各方对俄罗斯的强硬态度，维持俄欧紧张态势，进而拉拢欧洲国家联手对抗俄罗斯。

　　对英国而言，邀请印太国家参加G7会议也有私心。脱离欧盟后，英国着力塑造“全球英国”形象，明确提出将外交政策向印太地区“倾斜”。此次受邀参会的国家除南非外都在印太地区。

　　分析人士表示，美英等国在此次会议期间打着“遵守国际秩序”之名，却行拉拢更多国家打压中俄之实，充分表明其搞“小圈子”的本质。

　　焦虑和分歧

　　英国知名学者、剑桥大学高级研究员马丁·雅克认为，此次外长会暴露了七国集团的战略焦虑。他5日在个人社交媒体上发文说：“再见吧，G7。你曾经主导世界，但如今你只是世界越来越小的一部分。你难以忍受自身地位的衰落，于是你责怪中国。但你的失败只能怪自己。”

　　尽管美英等国极力“吆喝”，但许多分析人士认为，无论是在经济议题上，还是在对华、对俄关系上，G7内部都难以形成一致步调。

　　美国国务院4日在一份声明中说，布林肯在此次会议期间与德国外长马斯会晤时，再度表达了美方对俄德“北溪-2”天然气管道项目的强烈反对。有专家指出，鉴于欧洲大陆对俄罗斯能源供应的依赖，德国、法国等主要欧洲国家在对俄政策上不会紧跟美国。

　　德国《法兰克福汇报》日前发表分析文章说，美方指责“北溪-2”是一个坏主意，但德国并未顺从，一方面是因为这个项目受德俄之间条约的约束，另一方面是因为德国对自己能源安全的评估与美国不同。

　　对于英国意图向印太地区“倾斜”，英国前国家安全顾问、前驻法大使彼得·里基茨认为，这会加大英国与欧洲盟国之间的隔阂，因为向印太地区的“倾斜”就意味着从欧洲的“偏离”。

　　美国经济学教授哈伊里·图尔克5日在英国《金融时报》上撰文表示，经济基础决定了美英企图借G7扩大反华阵营的目的难以实现，因为德国、日本、韩国都和中国有直接大量的经贸往来，而印度作为中国倡导设立的亚投行主要受益方之一，也不会轻易和美国公然站在一边。

　　不合时宜

　　包括西方国家在内的多国专家早已指出，作为旧时代的产物，七国集团已不合时宜，难以主导国际政治和经济秩序。

　　本次会议议题涵盖当前几乎所有重大全球问题，但会后联合公报和大量双边会谈的重点，却放在了应对那些“挑战”西式民主的国家。对此，英国皇家国际问题研究所专家罗宾·尼布利特表示，从本次会议的议题设置来看，G7缺少包容性，议题严重“跑偏”。他说，G7应设立更积极的核心目标，把重点放在更重要的全球性议题上，“而不是寻求遏制中国或俄罗斯”。

　　德国波恩大学全球研究中心主任辜学武认为，此次会议安排的议题众多，但当下全球面临的三个最迫切问题——抗疫、环保和经济复苏却都没有被具体讨论。

　　世界卫生组织总干事谭德塞3日呼吁G7为全球抗疫提供资金支持，推动临时豁免新冠疫苗知识产权。法国《费加罗报》5日发表文章说，G7外长会面临的问题之一就是疫苗的公平分配，但富国并未按照世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）公平分配疫苗，反而抢占了尽可能多的疫苗。

　　英国北爱尔兰贝尔法斯特女王大学欧洲政治学教授戴维·菲尼莫尔在接受新华社记者采访时说，美国看重G7是要将其作为重塑自身国际地位的工具，但人们不应夸大G7的重要性，对其未来几年的影响不应抱有过高期待。（参与记者：任珂、唐霁、刘品然）

(责编：刘洁妍、常红)

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