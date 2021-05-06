人民网联合国5月5日电 联合国大会5日举行纪念多边主义与和平外交国际日互动对话会，担任联合国安理会5月轮值主席的中国常驻联合国代表张军同联合国秘书长古特雷斯、联大主席博兹克尔、联合国经济和社会理事会主席阿克拉姆、国际法院院长琼·多诺霍作为联合国五大机构代表共同出席会议，就支持多边主义、加强联合国作用等问题同联合国会员国进行互动交流。

张军表示，安理会肩负维护国际和平与安全的首要职责。安理会成员充分认识到自身承担的重大责任，努力履行《联合国宪章》授权。国际和平与安全面临的挑战在不断变化。当前，世界面临新冠疫情、气候变化、人道需求剧增等全球性挑战，各种挑战相互关联，只有加强多边主义才能得到解决。

张军表示，《联合国宪章》是多边主义的基石。安理会支持多边主义，首要的是捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，捍卫以国际法为基础的国际秩序。安理会应加强能力建设，改进工作方法，确保对安全威胁作出回应。维和行动和政治特派团是安理会维护国际和平与安全的重要工具，应进一步强化维和人员安全保障，提高维和行动绩效。安理会要促进和平解决冲突，同时致力于预防冲突、建设和平与冲突后恢复重建。安理会应同联大、经社理事会、国际法院等加强合作，同区域组织加大互动协调，并多听取民间社会的建设性意见。

张军并同会员国现场互动，回答了关于安理会如何加强同区域组织合作、如何加强同联大合作、如何扩大社会各界对多边主义的支持等问题。

2018年12月，联合国大会宣布设立多边主义与和平外交国际日，并于2019年4月24日在纽约联合国总部首次举行庆祝活动。

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